EK:Labori finaali võitis Liigi “Kommentaarium”

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Harda Roosna Reede, 09. detsember 2016. Marianna Liik ja Endrik Üksvärav “Kommentaariumi” proovis. FOTO: Collegium Musicale Noore hiidlasest helilooja Marianna Liigi looming on juba pälvinud mitu tunnustust – äsja sai see Eesti Kontserdi noorte produtsentide konkursi peaauhinna.



EK:Labori tänavuseks võitjaks valis rahvusvaheline žürii eelkuulamisega kontsertetenduse “Kommentaarium”, mille eestvedajad on helilooja Marianna Liik ja produtsent Leika Leemets.



Žürii hinnangul paistis 29. novembril Kumu auditooriumis esietendunud ”Kommentaarium” silma uuendusliku loomingulise kontaktiga kuulajate ja esitajate vahel.



Sündmusele eelnevatel nädalatel oli kõigil huvilistel võimalik internetis kuulata esitusele tulevat muusikat: Marianna Liigi kontserti tšellole ja elektroonikale, miniatuuri harfile, “Postluudiumi” ja “Ebakorrapärane pärl IV”.



Loominguline keskkond



Vastavalt projekti pealkirjale oli soovijatel võimalik teoseid vabas vormis kommenteerida. Valik kommentaare põimiti kontsertetenduse osaks – esiettekandele tulnud kooriteoses, visuaalides ning vokaalimprovisatsiooni kaudu.



“Nii on kõigil meist võimalik oma sõnum kirja panna ning helilooja ja improvisaatori abil see ka publiku ees kuuldavaks teha. Tekib uus põnev loominguline keskkond – kommentaarium,” selgitas idee autor.



Näiteks kirjutas kommentaator Irvikkass selle kohta veebilehel http://kommentaarium.wixsite.com/home: “Algus kõlab ootuspäraselt: marimba helid, teadagi, “veerevad nagu pärlid”. Aga ainult algus. Ebakorrapärane pärl on ennustamatu, veereb, kuhu tahab, ka valgustamata paikadesse. Ta ei kuulu korra, vaid kaose maailma.”



Kontserdil esinesid Laura Põldvere (improvisatsioon), Aare Tammesalu (tšello), EMTA löökpilliansambel Vambola Kriguli juhendamisel ja kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel. Valgusrežii ja lavastus pärinesid Kristjan Suitsult.



Võitjaid ootavad ees võimalused koostöös Eesti Kontserdiga projekte rahvusvaheliselt tutvustada ja osaleda välisfestivalide programmis.

Konkursi publikupreemia pälvis loomingulise kollektiivi CLOE audiovisuaalne kontsert “Koridor”. Kollektiivi CLOE kuuluvad heliloojad Einike Leppik ja Ove-Kuth Kadak ning videokunstnik Carl-Robert Kagge.



Noortegruppide aastase töö tulemusel valminud projekte hindas žürii koosseisus Kanuti Gildi SAALi juht Priit Raud, helilooja Timo Steiner ning Gilles Ledure, Brüsseli kunstide keskuse Flagey juht, kes oli ka 2016. aasta kestel EK:Labori osalejate mentor.



Suur julgus



Tulemuste väljakuulutamisel tehtud kokkuvõttes hindas Gilles Ledure EK:Labori tänavust finaali õnnestunuks ja kõrgetasemeliseks.



“Nõuab suurt julgust, et tulla lavale selliste erinevaid kunstivorme ühendavate etendustega. Autorid ja esitajad tõestasid, et tegu on tugevate professionaalidega. Mul pole kahtlust, et teie ees on lahti kogu maailm.”

Ledure mainis, et kavatseb ka ise jätkata osalenud noorte produtsentidega koostööd Eestis ja Belgias.



* EK:Labor on Eesti Kontserdi mitmeaastane uue publiku, muusikaekspordi ja haridusprogramm, mille eesmärk on noorte muusikasündmuste korraldajate arendamine ja neile tegutsemisvõimaluste loomine.



