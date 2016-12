NÄDALALÕPP

Rokkarihingega mees, kelle hobi on pitsikudumine

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Lii Pihl Reede, 09. detsember 2016. Eile avati Kuressaare Raegaleriis talve- ja jõuluhõnguline näitus “Niidist kunstini“. Taieste autoriks on mees, kelle paljude hobide hulka kuuluvad nii pitsikudumine kui rockmuusika.



1963. aastal Rakveres sündinud Riho Toomra (pildil) sai kudumispisiku teismelisena oma vanaemalt. Saksa keeles on selle tehnika nimi kunststricken, mis otsetõlkes tähendab kunstkudumist. Praktilised eestlased on selliselt kootud linikuid kasutanud peamiselt lauakatetena, kuid seinal eksponeerituna avalduvad peened mustrinüansid oluliselt paremini.



Raegalerii näitusel eksponeeritavad Riho Toomra kunstkudumid on valminud Herbert Richard Nieblingi poolt loodud mustrite järgi. H. Niebling (1903–1966) oli Saksa kunstnik, kes pühendas pitsimustrite loomisele kogu oma elu. Ka tingmärkide süsteemi eest, mida kudujad nii enesestmõistetavalt kasutavad, peame olema tänulikud just temale. Nieblingi loodud mustreid on kasutanud ilmselt paljud, tegelikku loojat teadmata. Üksikud siit-sealt nopitud infokillud ärgitasid näituse autorit mustrilooja kohta rohkem teavet hankima ja viimased kümmekond aastat on ta teadlikult otsinud ja kudunud suure pitsimeistri aegumatuid mustreid.



Riho Toomra portfooliosse kuulub tänaseks sadu pitskudumeid, kuid tema eesmärk pole nendega raha teenida, vaid pigem silmailu pakkuda. Ehkki rokkmuusika ja pitsikudumine on need, mis Riho hinge toidavad, siis oma igapäevaleiba teenib mees bussifirma omaniku ja bussijuhina.



Oma töid ja hobisid on ta aga alati püüdnud ühendada ja nii ongi ta rokiringkondades tuntud pigem selle poolest, et sõidutab raskemuusikasõpru erinevatele Euroopa rokkfestivalidele. Ka Tallinna rokiklubid Hades ning Tapper on loodud tema initsiatiivil.



Peale Eesti on Toomra töid eksponeeritud mitmel korral Lätis ja Leedus, samuti eelmisel aastal Hollandis.

