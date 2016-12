NÄDALALÕPP

Annely Veevo esitles oma uut raamatut

Reede, 09. detsember 2016.



Hiiu valla raamatukogu juhataja Annely Veevo esitles oma teist raamatut "Võõras", mis jagab autori kogemusi suhtlusest teist nahavärvi inimestega.



Teisipäeval Kärdla raamatukogus raamatut esitledes nentis autor, et pole just tavapärane, kui raamat sünnib tänu kolmenädalasele koolitusele. Nii aga juhtus tema endaga.



Veevo kandideeris Saksamaal toimuvale rahvusvahelisele maapiirkondade noorsootöötajate kursusele “Õppides teistelt ja tegutsedes ise” (“Learning from others – taking action myself”).



Koos kolme eestlasega sõitiski ta 2009. aastal Herrschingisse ja avastas end multikultuursest seltskonnast, kellest 80 protsenti oli pärit Aafrika riikidest.

“Meil on kartus inimeste ees, kellel on teistsugune nahavärv, aga loodan, et lugedes minu sisemistest võitlustest, paneb see kirjutis lugeja mõtlema,” ütles Veevo.



Veevo pidas oluliseks panna kirja oma emotsioonid suhtlemisest koolitatavatega ning nii sündiski raamat “Võõras”. Pealkiri võtab kokku raamatu sisu ja autori kogemuse. “Kõik oli võõras, harjumine ja omaksvõtmine võtab aega, see on pikk protsess,” nentis autor.



Autori hinnangul on eestlased pigem sallivad ja temalgi ei tekkinud suuri suhtlemisprobleeme, kuid ta oli mõelnud, et nahavärv on tabuteema, millest ei räägita. Koolituse lõpus aga tuli üks kursuslane ja tänas teda: “Tänan, et sa oled mind võtnud nii mustana kui ma olen.”



Veevo rääkis, et tal on kauaaegne harjumus pidada päevikut ja oma tegemisi kirja panna. Aastate jooksul on see süvenenud ja koolitustel käies peab ta alati blogi. “Ikka leidub inimesi, kes tahavad teada, mis toimub,” märkis ta. “Ja kaua aega hiljem ei mäletagi mõnda mõtet, tunnet või toimunu sisu.” Ka tookordsel koolituse kirjutas ta oma muljed igal õhtul üles ja nüüd kasutas neid raamatu kokkukirjutamisel.



Raamatu andis välja MTÜ V.E.S.T.A., kujundas autori tütar Johanna Veevo, küljendas abikaasa Enn Veevo.



Raamatut saab osta Kärdla raamatukogust autori käest, aga ka Magnuse ärist, laenutada saab seda Kärdla, Kõrgessaare ja Käina raamatukogus.

Annely Veevo esimene raamat “Lõputu seiklus” ilmus 2007. aastal.

