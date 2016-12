NÄDALALÕPP

“Jõulud merel” raamatukogus

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Ene Kallas Reede, 09. detsember 2016. Lasteosakonna juhataja Liilia Kõiv näitab, kuidas valmivad väikesed ehted – kalakujulised. Foto: Valmar Voolaid Saaremaa keskraamatukogu lasteosakonnas ootab väikesi lugejaid mereteemaline jõulutuba.



Tegu ei ole päris traditsioonilise mängutoaga, pigem sellisega, mida on targem nautida silmade, mitte kätega. Tuba valmis lasteosakonna juhataja Liilia Kõivu sõnul inspireerituna merekultuuri aastast. “Teeme neid tube selleks, et siin viia lastele läbi üritusi,“ sõnas ta. Sel aastal räägitakse mereraamatutest ja joonitatakse ka kalu – näidatakse ette, kuidas saab kõige lihtsamalt seda teha. “Loeme mereteemalisi raamatuid, jutukesi, luuletusi,“ loetles Kõiv, märkides, et laste käest küsitakse ka kavalaid küsimusi.



“Igal aastal olen ma fakti ees, et mis teemal jõulutuba teha. Aga sel aastal oli lihtne,“ rääkis lasteosakonna juhataja. “Siis ma mõtlesingi, et “Jõulud merel“ on teema küll ja hakkasin otsima merega seonduvaid asju kokku.“ Ta viipas suuremale paadile: “See on Baltic Workboatsist – see on katsepaadike.“ Teine, väiksem, on pärit ametikoolist ja peaks sümboliseerima Eesti paaditööstust.

Niisiis on läbiv teema see, kuidas n-ö oma Eesti asi kulgeb läbi Balti mere lõunasse, sealsetele saartele. Tõepoolest, väikese ruumi ühes servas on palmide alla paigutatud purjelaev.



Jõulupuule riputatud kalad näivad küll eemalt ehtsad välja, aga ei haise ega midagi. Võib-olla ainult siis, kui lähed väga lähedale ja tunned paberilõhna. Samas on nad võrgu peal kenasti nähtavad ja mõjuvad ehedalt. Toas on klaasmune ning teisigi purunevaid esemeid, seega tasuks olla pigemini ettevaatlik kui entusiastlik.

