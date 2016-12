NÄDALALÕPP

Vana aja stiilis mänguasjad

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Peep Lillemägi Reede, 09. detsember 2016. Hiiumaal Kõrgessaare raamatukogus on vaatamiseks välja pandud kohaliku mehe Erich Tõnismaa (92) valmistatud puuloomade mininäitus “Talveõhtute nikerdused”.



“Olin lapsepõlves tihti koos vanaisaga ja nii õppisin kiiresti selgeks puutöötegemise põhitõed. Peale selle meeldisid mulle väga hobused. Neid ma vaatasin, joonistasin, kasvatasin-õpetasin ja nendega tegin ka tööd, nii lapsena kui hiljemgi,” kirjutab eakas mänguasjameister näitust tutvustavas tekstis.

“Arvan, see oli umbes 1986. aasta paiku, kui Lauka lasteaia töötajad tulid mu juurde ja palusid teha mõned vana aja mänguasjad. Tegin neile siis puust pulk-loomad ja nikerdasin penoplastist ka mingeid kujusid. Varsti pärast seda käisin mandril, kus juhtusin nägema näitust Voldemar Luhti puuhobustest ja hobutööriistadest. Seal tekkis mõte ka ise puuvoolimist proovida,” jätkab ta selgitusega, kuidas asjad edasi kulgesid.



Meister mäletab enda sõnul täpselt, millal sai valmis esimese puust hobuse. See juhtus 10. jaanuaril 1991. Mänguasi oli mõeldud lapselapsele, veebruariks oli valmis hobune ka teisele lapselapsele. Viimase hobuse tegi Erich Tõnismaa 90aastaselt.



Mõne esimese aasta jooksul tegi ta paarkümmend puust hobust ja mõned muud loomad ka. Enamasti läksid need kingitusteks, mõned isegi välismaale − Soome, Lõuna-Koreasse ja mujalegi. Hiljem lisandusid hobustele ka saanid, vankrid, aiad. Siis hakkas ta tegema linde, hülgeid jms. Materjaliks kasutab Tõnismaa valdavalt musta leppa. Kokku on ta teinud üle 200 erineva looma-linnu, aga ka rohkelt puupärleid, kaelaehteid, võinuge-lusikaid ja palju muud nipet-näpet. Lisaks hämmastavalt elutruudele hobustele ja muudele loomadele võib mänguasjariiulis uurida sedagi, milliste rihmade, aasade ja konksudega hobust vankri ette rakendati.



Mõndagi tema loomingust saabki nüüd vaadata kunagise Kõrgessaare mõisa valitsejamajas asuvas raamatukogus. Raamatukogu juhataja ja näituse kuraator Leelo Sarapuu ütles, et esimeste päevadega on näitust vaatamas käinud paarkümmend inimest. Lisaks kiidusõnadele on külastajad öelnud, et kui lapsed päris loomi enam ei näe, siis riiulile seatud mänguasjad annavad aimu vähemalt sellest, millised loomad välja nägid. Või nagu üks külastaja luuletusega mulje kokku võttis: “Hobu kappab nagu päris/ tigu roomates on väsind,/ kõik see vahva loomapere –/ tulge öelge neile tere!”



“Soovime, et raamatukogu oleks kohaks, kuhu inimesed hea meelega tulevad, tegutsevad ja suhtlevad. Mõnele ei meeldi lugeda, mõnele ei meeldi käsitöö, aga suhtlemine, arutlemine maailma asjade üle meeldib kõigile. Nii oleme juba aastaid oma raamatukokku külla kutsunud kodukandi huvitavaid inimesi,” rääkis raamatukogu juhataja Leelo Sarapuu. Peagi selgus, et sugugi kõigil jutt ei jookse, paljud lasevad hoopis kätel käia või teevad-koguvad midagi või siis on neil kaugetest aegadest midagi kodus tallel.



“Nii hakkasime väikseid näituseid korraldama, et silmale rõõmu pakkuda ja näitust vaadates saada oma naabrit tundma küljest, millest varem aimugi polnud,“ lisas Sarapuu.



Nii on raamatukogus olnud hulk isikunäitusi. Kuid tihti juhtub ka nii, et näitusel on üks alusepanija, aga siis hakkab see elama oma elu, sest ikka leidub keegi, kellele meenub, et temalgi on ju midagi, mida teistega jagada.



Näitust vana aja mänguasjadest saab Kõrgessaare raamatukogus vaadata kolmekuningapäevani. Lahtiolekuajad ja kontaktid leiab aadressilt raamatukogu.hiiuvald.ee/korgessaare-haruraamatukogu

