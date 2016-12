NÄDALALÕPP

Kihelkonnal tuleb seitsmes talvepidu

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 02. detsember 2016. Talvelaulupidu aitab väärtustada koorilaulu traditsiooni maapiirkonnas. Samuti hoiab talvepidu sõprussidemeid erinevate kooride vahel. FOTO: erakogu Juba seitsmendat korda tulevad Kihelkonnale kokku koorid, et üheskoos pidada maha üks vägev talvelaulupidu. Täna õhtul toimuval laulupeol osaleb kokku neliteist koori ja kakssada nelikümmend lauljat.



“Talvepeo fenomen – koorilaulja sügis-talvine periood on nukker ja esinemistevaene. Isegi, kui suvel on tulemas mõni laulupidu, siis on ikkagi kangesti kentsakas hakata selleks valmistuma juba hooaja alguses,” ütles Kihelkonna segakoori dirigent Imbi Kolk, lisades samas, et jõuluootus on just see aeg, mis paneb hinged helisema ning toob lauluviisi huultele.



“Kindlasti mängib peo toimimisel oma rolli Kihelkonna vallakeskus, kus suurepärased esinemispaigad asuvad üksteisest vaid mõne sammu kaugusel.” Imbi Kolk on ka see, kes on paika pannud repertuaari, mille põhimõte on, et laulud peavad õnnestuma ilma eelproovita. “See seab lauluvalikule kindlad piirid, vaatamata sellele, et meie dirigendid on tugeva käe ja täpse žestiga,” märkis Kolk.



Täna lauldakse traditsioone järgides ühtekokku üheksa laulu: kolm laululaval, kolm kirikus ja kolm rahvamajas. Et koore mitte üle koormata, siis põhirepertuaar kordub aastast aastasse, lubatakse vaid ühte-kahte uut lugu.

“Kuue juba toimunud talvepeo repertuaarivalimikus on piisavalt laule, et nendest kena kava kokku seada. Tõelist naudingut pakub aga laulupeo finaalis toimuv kooride kontsert, kus iga koor kogu oma võlu ja väe välja paneb,” tähendas Imbi Kolk. Täna saab kuulda näiteks selliseid armsaid laule nagu “Laul põhjamaast”, “Kodukiriku kell” ja “Oh laula ja hõiska”, ka “Väike küünal, sära”, “Sanctus” ja “Palve”. Kuulmata ei jää kindlasti ka “Talvevalgus”. Kuuse all lauldakse aga alevi kuusetuled särama lauluga “Oh kuusepuu…”.



Väärtustavad traditsioone



Kihelkonna rahvamaja juhataja Anneli Teppo-Toost lisas eelnevale, et juba seitsmendat korda toimuv talvelaulupidu on Kihelkonna kultuurielu suursündmus ja ellu kutsutud tähistamaks segakoori sünnipäeva. “Meeliülendav on ka rongkäik, mis elustab vaikset Kihelkonna alevit pimedal talvekuul,” märkis Teppo-Toost, kelle sõnul liigutakse esinemispaigast järgmisesse kohta lustilises laternate ning tõrvikutega kaunistatud ja kellukestega helindatud rongkäigus.

“Talvelaulupeod aitavad väärtustada koorilaulutraditsioone maapiirkonnas ja süvendada sõprussidemeid külaliskooridega. Samuti on suur tähtsus piirkondliku laulutraditsiooni hoidmisel ja jätkamisel – suurema osa Kihelkonna segakoorist moodustavad kihelkondlased,” kõneles Anneli Teppo-Toost.

Laulupeol astuvad üles Paldiski segakoor (Ilona Laido), Tallinna tehnikakõrgkooli kammerkoor (Elen Ilves), Võhma segakoor (Elene Altmäe), Karja segakoor (Tiina Oks), kammerkoor Eysysla (Veikko Lehto), Kärla külakoor (Anita Kangur), Kärla koguduse naiskoor (Ülle Vallaste), lauluselts Lyra (Anita Kangur), Lümanda segakoor (Ülle Reinsoo), Mustjala segakoor Mustel (Imbi Kolk), Taritu segakoor (Anneli Tarkmeel), Turba naisansambel Cantus (Kerti Reintam), ansambel Collecta (Ülle Reinsoo) ja Kihelkonna segakoor (Imbi Kolk).

Pidu kulmineerub rahvamajas, kus üles astuvad kõik koorid eraldi ja ka ühiskoorina.



