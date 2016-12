NÄDALALÕPP

Saklas algas jõulusagin

Reede, 02. detsember 2016.



Juba mitmendat aastat järjest toimub Sakla seltsimajas jõulueelne üritus Jõulusagin 2016. See on aeg, mil pakutakse mitmesuguseid põnevaid üritusi.



Teisel advendipühapäeval kl 14 saab meisterdada pilliroost jõulukroone Erika Maripuu eestvedamisel. Räägitakse jõulutoitude ajaloost ning maitstakse kodus valmistatud toite.



Teisipäeval, 6. detsembril kl 15 punutakse Malle Raamatu juhendamisel paberikorve. Kaasa 2 mm sukavarras ja vanu ajalehti.



Neljapäeval, 8. detsembril kl 12 näidatakse salvrätitehnika töövõtteid ning kaunistatakse kingikotte ja esemeid. Juhendaja Erika Maripuu.



Autor: NL

