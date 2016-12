NÄDALALÕPP

Kaunis jõulujazz

Reede, 02. detsember 2016.



Laupäeval, 3. detsembril kl 19 esinevad Arensburgi sohvabaaris Muusa Kairit Sepp ja Toomas Tang.



Kairit Sepp ja Toomas Tang tunnevad teineteist juba aastaid, töötades koos Kuressaare muusikakoolis. Toomas staažika kitarriõpetajana ja Kairit lauluõpetajana. Kairit & Toomas Duot ühendab kirg ja armastus muusika vastu. Repertuaaris on muusikat igale maitsele maailma jazzistandarditest popmuusikani.



Nad esitavad maailmamuusika rütmidest inspireeritud muusikat – svingi, bossanovat, rumbat, sambat; 80–90-ndate aastate uute ideede ja lähtekohtadega arranžeeritud popmuusikat. Lauldakse peamiselt emakeeles, kava on rütmiline ja kirglik. Muusikat tehes püüavad nad lihtsalt ja siiralt inimese hinge liigutada.

Iste- ja lauakohtade broneerimine telefonil +372 45 24 707. Kontsert on tasuta.

