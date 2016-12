NÄDALALÕPP

Kunstnike aastalõpunäitusel esindatud ka helilooming

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Helja Kaptein Reede, 02. detsember 2016. Eile oli Valev Sein ametis näitusetööde paikasättimisega, näitus avatakse täna kell 17. FOTO: Helja Kaptein Reedel, 2. detsembril kell 17 avatakse Hiiumaa kunstnike vabaühenduse HiKu aastalõpunäitus “Jäävalge” Kärdlas Nelja Nurga galeriis.



Tänavu saavad külastajad üllatuse osaliseks, sest lisaks kunstiteostele esitletakse ka heliloomingut. Oma helitöid on toonud galeriisse Riho Sibul, Märten Kross ja Jaan Sööt, Helin-Mari Arder, Jaanus Nõgisto, Siim Liik, Indrek Liit ja ansambel Dagö.



HiKu liige Kaja Hiis rääkis, et näitus on mahukas ja tööd väga eripalgelised. “Väljapanekule on oodatud töid kõigilt HiKu liikmetelt ja ka teistelt Hiiumaaga seotud autoritelt,” lubas Hiis, et üllatajaid on veel teisigi. Näiteks on fotograaf Tiit Leitolt tänavu lisaks suureformaadilistele fotodele ka postkaardiformaadis raamitud töid.



Klaasikunstnik Kalli Sein ütles, et aastalõpunäitusele jääb ka valik tooteid äsja lõppenud Eesti disaini näituselt: Mine Metsa kotid Emma Leppermanilt, Elmet Treieri lõikelauad, Lisa Kröberi ehted, Öölooma näotekid jt. Hiidlasest ehtekunstnik Kaia Saarna toob näitusele uusi ehteid, lisaks neile, mis olid disaininäitusel.



Näituse kujundamist ja ülespanekut alustab kunstnik Valev Sein neljapäeval. Reedel kella 11-st on galerii uksed juba lahti ja õhtul oodatakse kõiki avamisele

