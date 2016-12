NÄDALALÕPP

Uurimus tallinlaste eluolust valgustussajandil

Reede, 02. detsember 2016.



Novembri lõpus ilmus raamatupoodide lettidele Tahkuna elaniku, ajalooprofessor Raimo Pullati järjekordne mahukas uurimus.



Tegemist on ligi 400-leheküljelise monograafiaga “Tallinlaste asjademaailm valgustussajandil”, mis võtab kokku Eesti tuntuima linnaajaloo uurija mitme aastakümne pikkuse töö Eesti ja välismaa mäluasutustes. Eelkõige on raamatu koostamisel tuginetud Tallinna linnaarhiivis säilitatavatele varandusinventaridele, mis võimaldavad heita pilku lahkunute maisele varale.



Professor Pullat vaatleb uues raamatus oma sünnilinna Tallinna ajalugu 18. sajandil, mil oluliselt kasvas nii linna elanikkond kui laienesid eeslinnad. Sel sajandil toimusid linlaste eluolus märkimisväärsed muutused.



Vaadeldud on, millistes tingimustes elati, mida söödi ja joodi, milliseid rõivaid kanti ning kuidas hoolitseti heakorra ja tervishoiu eest. Samuti seda, mida tollased linlased lugesid, milliseid kunstiteoseid ja mööbliesemeid leidus nende kodudes, kuivõrd oli neil relvi, liiklusvahendeid või muusikariistu. Kõiki neid eluolulisi aspekte on võrreldud naabermaade linnaelanike omaga ning mahukas uurimus võimaldab hoopis paremini mõista tollaste linlaste mõttemaailma ja käitumisharjumusi.



Nõnda on huvipakkuv jälgida, kuidas 18. sajandil hakkasid eelkõige linnades laiemalt levima naudinguained, nagu kohv ja šokolaad, aga ka viin ja tubakas.

