Nasval tuleb jõuluturg ja kirbukas

Reede, 02. detsember 2016.



Laupäeval kl 11–15 saab Nasva klubis teoks traditsiooniline jõululaat ja kirbukas.



Tee oma kapis korralik puhastus ja too müüki kõik hea ja parem, mida ise enam ei vaja! Väikseks jäänud uisupaar, kapinurka ununenud kasukas või hoopis ilus pidukleit, mida ise enam ei kanna. Küpsetad maitsvaid küpsetisi? Kood sooje sokke? Valmistad ehteid? Isetehtud jõulukaardid, piparkoogid…

