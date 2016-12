NÄDALALÕPP

Põnev jutuõhtu Väino Laisaarega

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 02. detsember 2016. Foto: erakogu Laupäeval, 3. detsembril kl 19 on Leisi keskkooli kinosaalis seikleja, automatkaja ja matkasarjade operaatori Väino Laisaare (pildil) raamatu “4x4 reisid – elu läbi kolme silma” esitlus.



“Suur osa minu identiteedist on reisimine ning seetõttu pühendan suurema osa laupäevasest õhtust erinevatele reisilugudele ning -juhtumistele,” ütles Väino Laisaar ehk Väints Meie Maale. Ta lisas, et loomulikult räägib ta ka 4x4 reisiraamatust ning sellega seonduvast. Sekka vaadatakse toredaid videoklippe reiside teravamatest ja meeldejäävamatest hetkedest.



Väino sõnul lummab, tõmbab ja huvitab teda kõik maailma erinevate riikide ja äärealadega seonduv. “Elu on andnud mulle võimaluse paljusid kohti ka ise külastada ning seeläbi saan oma kogemusi ja õpitut teistega juttude, piltide ja videote kaudu jagada.”



Seni läbikäidud riikidest on väga sügava mulje jätnud Mongoolia, Peruu ja Sri Lanka. Mitte et teistel riikidel midagi viga oleks, aga nendega on tekkinud mingi isiklik side, mis end aeg-ajalt ikka meelde tuletab.



Pikk protsess



Raamatu kirjutamine osutus talle endale aga üllatavalt pikaldaseks protsessiks. “Enam-vähem risti vastu sellele, milline see minu arvates pidi olema,” muigas ta, viidates, et käsikirja valmimise aeg venis eeldatavaga võrreldes kaheksakordseks. “Nüüd, pool aastat hiljem saab möödunud ajale tagasi vaadates nentida, et läks siiski hästi. Paljud asjad sai hingelt ja mälust välja kirjutada ning pea suudab taas uusi mälestusi talletada.”



Iga reisi kohta kirjutas ta oma mälestustel, piltidel ning sarjal baseeruva konspekti. Mõned nüansid arutas ta läbi ka reisikaaslastega, sest ajas kipuvad asjad oma olemust muutma ning ka inimesed saavad sündmustest väga erinevalt aru ja mäletavad neid teisiti või mingi teise nurga alt. “Usun, et koos eelneva mõttetööga kulus ettevalmistusele kogu protsessi arvesse võttes umbes kolmandik ajast,” tähendas ta.



Küsimusele, milline on tema suhe Saaremaaga, vastas Väino muiates, et ta on Tallinna ja Saaremaa vahet uhanud viimased 8–9 aastat ning tõenäoliselt on ta ka üks kõige enam praamist maha jäänud inimene.



Saaremaa on tore



“Enamasti ei mahu lihtsalt peale, kuid on ette tulnud ka olukordi, kui olen viimasele praamile hiljaks jäänud ning sadamas ööbinud,” meenutas ta. Korra kogu saarel käimise aja jooksul on tal õnnestunud laht ületada ka jääteed mööda. “Saaremaa ise on aga igati tore.” Saarel on tema sõnul piisavalt väikesi teid, mida on põnev avastama sõita, ning kohti, kus saab lastega huvitavalt aega veeta. Olgu selleks siis Kuressaare piiskopilinnus koos sealse muuseumiga, hulgaliselt spaasid, tuulikud, söögi- ja ujumiskohad ning väiksemad sadamad jne. Inimesed on sõbralikud ja lahked.



Väino meenutas, et 2011. aasta suve lõpus sõitsid nad sõpradega Vespa rolleritega Saaremaale tiiru peale ning jäid oma reisiga väga rahule. “Kütuseabi, et järgmisesse tanklasse kohale veaks, saime toona Kihelkonna päästekomandost. Tegelikult on huvitavaid kohti ja teid ka Muhu saarel, kuid see on valdavale osale saare külastajatele kui Väike-Poola, millest transiidi käigus vaid läbi uhatakse,” kõneles ta.



Õhtu korraldaja, Leisi keskkooli infojuht Silvar Mehik ütles, et kui tavaliselt on laupäeviti või pühapäeviti neil Leisi keskkooli saalis kinoõhtud, siis seekord otsustas ta proovida teha midagi teistmoodi lisaks filmivaatamisele. Silvar jälgib ise enda sõnul 4x4 reisisarju suure huviga. "Varasemalt jäi internetist silma, et Väino tuuritab mööda Eestit ja käib oma uut raamatut esitlemas ning sinna juurde põnevat juttu rääkimas. Pärast seda, kui nägin ühe esitluse videot, tekkis soov kutsuda Väino külla. Kuna 4x4 teema huvitab mindki ja huvilisi oleks teisigi, siis saigi Väinole ettepanek tehtud, millega ta meelsasti nõus oli," rääkis Silvar Mehik.

