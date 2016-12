NÄDALALÕPP

Võõras, kauge ja omanäoline kontsert Käinas

Reede, 02. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Helja Kaptein Reede, 02. detsember 2016. Käina kultuurikeskuses pajatavad stepirahva jutte eepilised laulikud Karakalpakkiast.



Kontserdil “Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...” saab kuulata kaugeid rahvamuusikuid Usbekistanist: Gulistan Temirhanova laulab ja saadab ennast dutaril, Salamat Aijapov laulab ja mängib kobõzi. Lisaks neile pajatab jutte ettevõtmise korraldaja Hannes Pikkat.



Kui Käina kultuurikeskuse direktor Ly Meldorf möödunud suvel Hiiu Folgil uiguure laulmas kuulis, oli tema kindel soov, et midagi sama eksootilist võiks teinekordki Hiiumaale jõuda.



“Kui sügisel kõhklesin, kas eepilisi laulikuid Kesk-Aasiast kutsuda või mitte, oli Ly esimene, kes mind usaldas ja julgustas,” rääkis Pikkat.



Võib öelda, et Ly Meldorf on karakalpakkide kontserttuuri “ristiema” ja pole juhuslik, et esimene tuuri kümnest kontserdist antakse just Käinas.



Kontsert kui pilk võõrale maale



Pärimusmuusikas on ühtviisi huvipakkuv nii muusika kui kõik sellega kaasnev: ajalugu, geograafia, muusikute etniline päritolu ning rahvariided ja -pillid. Kontserdil on haruldane võimalus tutvuda väga vana, väga kauge, väga võõra ja väga omanäolise kultuuriga.



Karakalpakid on kirju minevikuga turgi rahvas, kelle lähimad sugulased on kasahhid, nende naabrid põhjas ja läänes, kuid praeguse Karakalpakkia alasid valitsesid enne meie ajaarvamist pikka aega indo-euroopa päritolu pärslased ja sküüdid. Viimastega seostatakse müütilisi naissõdalasi ehk amatsoone, kellest võib selgeid jälgi leida karakalpaki neidude pulmarüü kaunistustes. Väga levinud on “rõngassärgi” tikand ja kiivrit meenutav ripatsitega peakate.

Suurem osa Karakalpakkiast on poolkõrb, kus ulub vaid tuul, kuid kunagistest tsivilisatsioonidest kõnelevad arvukad ajahambast ja kõrbetuultest puretud kindlusevaremed.



Möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel kiiresti kuivama hakanud Araali merest on tänaseks saanud elutu “soolalomp” maa põhjapiiril, kuid kunagi asus siin viljakas Amudarja delta, mis pani aluse muistse Horezmi hiilgusele. Õitses kaubandus ja õilmitsesid linnad, mis meelitasid ligi sõjakaid seldžukke ja petšeneege, araablasi ja mongoleid. Siit liikusid läbi Siiditee kaamelikaravanid, mis tõid rikkuse Hiiva khaanidele...



Kõigest sellest pajatavadki eepilised laulikud: läinud aegade kuulsusest, nooblite kangelaste vaprusest ja vooruslike kaunitaride unistustest. Kontsert “Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...” võtab poeetiliselt kokku killukese sellest, mida me kuuleme karakalpaki keeles.



“Saalisolijail on võimalus tõlgendada ja kujutleda kuuldut vastavalt oma fantaasiale,” lisas Pikkat, kes vajadusel lubas jagada selgitusi ja kommentaare, niipalju kui tema teadmised võimaldavad. Esikohale jääb siiski muusika.

Kontsert algab kolmapäeval, 7. detsembril kell 18 Käina huvi- ja kultuurikeskuses.



Koostöö MTÜ Muuilmamuusika ja Käina kultuurikeskuse vahel algas juba 2011. aasta kevadel, kui Käina kultuurikeskus võõrustas Eesti-Prantsuse duot Rouge Madame, kelle Muuilmamuusika oli toonud kontsertreisile Eestisse. Hiljem on siin esinenud “teistmoodi” akustilised kitarristid Jason Carter (2011) ja Myrddin (2012). Kontserdil “Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...” saab kuulata kaugeid rahvamuusikuid Usbekistanist: Gulistan Temirhanova laulab ja saadab ennast dutaril, Salamat Aijapov laulab ja mängib kobõzi. Lisaks neile pajatab jutte ettevõtmise korraldaja Hannes Pikkat.Kui Käina kultuurikeskuse direktor Ly Meldorf möödunud suvel Hiiu Folgil uiguure laulmas kuulis, oli tema kindel soov, et midagi sama eksootilist võiks teinekordki Hiiumaale jõuda.“Kui sügisel kõhklesin, kas eepilisi laulikuid Kesk-Aasiast kutsuda või mitte, oli Ly esimene, kes mind usaldas ja julgustas,” rääkis Pikkat.Võib öelda, et Ly Meldorf on karakalpakkide kontserttuuri “ristiema” ja pole juhuslik, et esimene tuuri kümnest kontserdist antakse just Käinas.Pärimusmuusikas on ühtviisi huvipakkuv nii muusika kui kõik sellega kaasnev: ajalugu, geograafia, muusikute etniline päritolu ning rahvariided ja -pillid. Kontserdil on haruldane võimalus tutvuda väga vana, väga kauge, väga võõra ja väga omanäolise kultuuriga.Karakalpakid on kirju minevikuga turgi rahvas, kelle lähimad sugulased on kasahhid, nende naabrid põhjas ja läänes, kuid praeguse Karakalpakkia alasid valitsesid enne meie ajaarvamist pikka aega indo-euroopa päritolu pärslased ja sküüdid. Viimastega seostatakse müütilisi naissõdalasi ehk amatsoone, kellest võib selgeid jälgi leida karakalpaki neidude pulmarüü kaunistustes. Väga levinud on “rõngassärgi” tikand ja kiivrit meenutav ripatsitega peakate.Suurem osa Karakalpakkiast on poolkõrb, kus ulub vaid tuul, kuid kunagistest tsivilisatsioonidest kõnelevad arvukad ajahambast ja kõrbetuultest puretud kindlusevaremed.Möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel kiiresti kuivama hakanud Araali merest on tänaseks saanud elutu “soolalomp” maa põhjapiiril, kuid kunagi asus siin viljakas Amudarja delta, mis pani aluse muistse Horezmi hiilgusele. Õitses kaubandus ja õilmitsesid linnad, mis meelitasid ligi sõjakaid seldžukke ja petšeneege, araablasi ja mongoleid. Siit liikusid läbi Siiditee kaamelikaravanid, mis tõid rikkuse Hiiva khaanidele...Kõigest sellest pajatavadki eepilised laulikud: läinud aegade kuulsusest, nooblite kangelaste vaprusest ja vooruslike kaunitaride unistustest. Kontsert “Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...” võtab poeetiliselt kokku killukese sellest, mida me kuuleme karakalpaki keeles.“Saalisolijail on võimalus tõlgendada ja kujutleda kuuldut vastavalt oma fantaasiale,” lisas Pikkat, kes vajadusel lubas jagada selgitusi ja kommentaare, niipalju kui tema teadmised võimaldavad. Esikohale jääb siiski muusika.Kontsert algab kolmapäeval, 7. detsembril kell 18 Käina huvi- ja kultuurikeskuses.Koostöö MTÜ Muuilmamuusika ja Käina kultuurikeskuse vahel algas juba 2011. aasta kevadel, kui Käina kultuurikeskus võõrustas Eesti-Prantsuse duot Rouge Madame, kelle Muuilmamuusika oli toonud kontsertreisile Eestisse. Hiljem on siin esinenud “teistmoodi” akustilised kitarristid Jason Carter (2011) ja Myrddin (2012).

Veel artikleid samast teemast »