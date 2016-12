NÄDALALÕPP

Segakoor Heliand viib jõuluaega

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: NL Reede, 02. detsember 2016. Segakoor Heliand Peterburi Jaani kirikus. FOTO: Uno Kilumets Laupäeval, 10. detsembril kell 14 annab Kuressaare Laurentiuse kirikus kontserdi segakoor Heliand kavaga “Mõtterännak jõuluaega“. Kontserdil saab kuulda ka koori ansamblit ja soliste. Kollektiivi kodu on Harjumaal Rae vallas, koori sünniaastaks loeme 2008.aastat.



Laulame põhiliselt klassikalist kooriloomingut, aeg-ajalt ka vaimulikke ja poplaulude kavasid. Heliandi lauljate hääled on kõlanud erinevates Eestimaa paikades, samuti Maarjamäe lossis, Kaarli, Niguliste ja Jaani kirikus Tallinnas. Laulureisid on viinud meid ka erinevatesse kohtadesse piiri taha. Selle aasta meeldejäävaim sündmus oli täiskavaga kontsert Peterburi Jaani kirikus.



Oleme osalenud ka projektkooride ettevõtmistes ja laulnud näiteks F. Schuberti ning O. Gjeilo loomingut, osalenud Põhja- ja Baltimaade laulupidudel. Suurimat pingutust nõudnud soorituseks peame pääsemist meie koori jaoks esimesele üldlaulupeole “Aja puudutus“. Hooaja jooksul anname 3–4 iseseisvat kontserti, lisaks ülesastumised kaasesinejatena erinevatel sündmustel ja kohtumised laulusõpradega.



Koori hääleseadja on Siiri Tammeleht, kes aeg-ajalt täidab ka koormeistri ülesandeid. Kontsertmeister on Lilian Kapp.



Silja Tammeleht,

