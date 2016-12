NÄDALALÕPP

Valjala tantsurühmade 25 toredat aastat

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 02. detsember 2016. MariAnnid: Pirgit Nuut, Ülle Rosin, Airi Sannik, Kaie Tunder, Kersti Leesmaa, Kati Mook, Liljan Sepp, Erika Välinurm, Karin Varipuu, Laila Harjus, Malle Maripuu, Liis Maripuu, ees naisrühma praegune juhendaja Maia Tõhk. FOTO: erakogu Möödunud laupäeval tähistasid Valjala naisrühm MariAnnid ja Valjala segarühm ühiselt Suure Tõllu puhkekülas oma 25. tegutsemisaastat.



“MariAnnide naised on nagu ikka naised – kaunid, kohusetundlikud, rõõmsad, sõbralikud, ettevõtlikud jne,“ ütles 24 aastat rühma juhendanud Mari Soots. Ta lisas muiates, et mõnikord on nad ka pisut tujukad. Vahva meenutusena tõi Mari esile mälestuse esimesest reisist Soome 2001. aastal, kui toonane vallavanem võttis naisrühma juhendamise enda kätesse, luues kohapeal neile uue tantsu.

“Hästi tore mälestus on rühma 10 aasta juubelikontserdist – selle ettevalmistamisega sai nähtud palju vaeva ja tulemus oli minu meelest väga vahva,“ meenutas Mari. Ta märkis, et viimastel aastatel oli kõige keerulisem leida aega proovide ettevalmistamiseks. Põhitöö kõrvalt end rahvatantsu alal täiendada polnud juba ammugi aega. “Rõõmu tegi alati see, kui proovis oli rühmatäis tantsuhimulisi naisi ja veel rohkem rõõmu oli muidugi siis, kui naised suutsid õpitud tantsuga publikut lummata ja vägeva aplausi ära teenida.“



Tõeliselt vahva seltskond



Pisut üle aasta Valjala tantsurühmi juhendanud Maia Tõhk ütles, et praegul on naisrühmas 15 tantsijat. See on suurepärane, sest tantsijaid ei ole kunagi liiga palju. “On väga kogenud tantsijaid ja päris algajaid, aga kõik kokku on toredad, sõbralikud, üksteist toetavad, vallatud, töökad, kannatlikud ja vahvad naised,“ rääkis juhendaja Maia, kelle sõnul on Mari läbi aastate õpetanud naistele tantse üsna suurel hulgal, üle poolesaja.



