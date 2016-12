NÄDALALÕPP

Saaremaa rivitantsu sünnipaik pidutses

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Reede, 02. detsember 2016. Melani Nõu (vasakul esireas), Jade Marie Laido, Ly-Sandra Tohter, teises reas Gretten Vaga, Kelly Kasjanenko ja Anna-Terese Nurk. FOTO: Vilma Rauniste Juba mitmeid aastaid on kadripäevalähedasel pühapäeval peetud Tornimäe kultuurimajas rivitantsumaratoni. Seekord sattus see esimesele advendile, mis muidugi kõige sobivam aeg ei ole. Seda näitas seekordne mõneti väiksem osalejate arv ja lahkujate arv enne 99 tantsu äratantsimist.



“Teil on täna hirmpalju tantse tantsida, mina nii kaua siin olla ei saa, tahan seepärast tänada Hellet, kes on siin aastaid tantse õpetanud ja üritusi korraldanud. See on üks asjadest, mis on maakonnas alguse saanud Ida-Saaremaal, nimelt Tornimäel 15 aastat tagasi,“ ütles Pöide valla kultuurinõunik Krista Riik üritust avades. Ta tänas Helle Peeti kauni lille ja päeva vedajaid Kristiina Peeti ja Melani Nõud pühademeenega.



Helle meenutas 2001. aastat, kui Merle Birk mandrilt neile tantse õpetama tuli. “Kutsusin Merle täna ka meie 15. sünnipäevale, aga tal on endal just täna sünnipäev. Kutse üle oli tal aga väga hea meel ja soovis meile kõigile jätkuvat tantsulusti. Aasta hiljem alustas Merle õpetamisega ka Kuressaares ja tegi seda aastaid, sõites Tallinna ja Kuressaare vahet,“ sõnas Helle Peet.

Enne kui esimeseks tantsuks maki nupule vajutati, andsid Kuressaare staažikamad rivitantsijad eesotsas Monika Rauaga võõrustajaile üle 15 šampusepudelit. Kohalike poolt oli maitsev tort ja kohv ning mitu vaagnatäit kiluvõileibu. Iga tulija oli samuti üht-teist kaasa võtnud, nii et pika päeva jooksul kulutatud kalorid said kuhjaga korvatud.



Päeva oodatuim osa oli uue tantsu õppimine. Seekord oli see Kristiina Peedi omalooming. “Kuulasin eestikeelseid lugusid ja kui Kukerpillide lugu “Saarlase kosjaskäik“ kuulasin, tekkis mõte, et sellele palale võiks küll tantsu teha. Nii see tants sündis, millel veel nime polegi.“



Usutlused



“Orissaare grupp alustas poolteist aastat Tornimäest hiljem. Mina hakkasin tantsima 2003. aasta jaanuaris, kuid mul on vahesid sisse jäänud. Sama aasta sügisel sündis laps ja olin aasta eemal. Mõni aasta hiljem tuli olude sunnil veel paariaastane paus sisse, aga nüüd olen järjest tantsinud. Meid juhendab juba aastaid Aune Ring, kelle ülendasime oma õpetajaks pärast Eve Kuninga elukoha muutust. Aune oli meie rühmas tantsija, kuid õpetas mitu aastat ka Sakla rühma,“ rääkis Maidi Tilk.



“Tants annab palju positiivset emotsiooni, trennist koju minnes on mõnus hea energia. Iseenda üle naerdes saame väga palju nalja ja ega liigutaminegi paha tee, ikka head. Meil on väga lõbusad kokkusaamised. Esinetakse põhiliselt jaani- ja Illiku päevadel, vahel ka kultuurimajas jõulukontserdil või muul ajal. Esinemisi meil palju ei ole, kaks-kolm esinemist aastas, tantsimas käime lõbu pärast.“



Valjalas elav ja postiljonina leiba teeniv Lore Avik: “Saklas tantsisin neli ja Tõnijal läheb viies aasta. Kuid alustasin Valjalas. Tegin ise kultuurimaja juhatajale ettepaneku, et ta organiseeriks siia tantsukursuse. Nii saigi, Liis Põlluäär juhendas. Mulle meeldib see tants väga-väga.“



“Mina alustasin Tornimäel line-tantsuga 2008. aastal. Olen nüüd üle läinud Semiiri, tantsin seal 2014. aastast, kui asusin õppima Kuressaare gümnaasiumis. See tähendab, et viimast aastat koolis ja Semiiris,“ rääkis Melani Nõu.



“Need noored siin on Kuressaare Semiiri tüdrukud, nad ei ole varem Tornimäel käinud ega meie tantse näinud, kuid soovisid seda teha. Helle tegi ettepaneku, et võiksin nad kutsuda esinema. Õpetasin neile selgeks ka paar line-tantsu.“

