Kauplusauto juhist saaks Repinskile hea nõunik

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 02. detsember 2016. Kaupluseks kohandatud autokongist ei puudu ka müügilett, millel istet võttis müüja ja juht Toomas Nurja enne väljasõitu. FOTO: Valmar Voolaid Nelja valla rahvale igapäevast leiba koju toimetav kauplusauto juht Toomas Nurja on oma tööd teinud viis aastat ning selle aja jooksul suhelnud sadade ja sadade maakonna ääremaa elanikega.



Ilmselgelt on ta maaelu rõõmude, murede ning tegeliku olukorraga erinevates piirkondades kursis paremini kui keegi teine.

“Jah, nii on, tõesti. Tunnen peaaegu kõiki ja neid on kokku ligikaudu pool tuhat,” kinnitas Toomas.



“Vahel võtab poering aega päris kaua just seetõttu, et inimesed tahavad rääkida oma elust, uurivad, kuidas mujal elatakse ning küsivad arvamust poliitiliste suundade kohta. Mitmele memmele sõidan ju lausa hoovi, et nende jalavaeva vähendada.”



Nii võiks olla minister Repinskil enne maainimeste eluolu parandamiseks tehtavate otsuste tegemist Toomas Nurjalt nii mõndagi asjakohast teavet saada, mille põhjal vähemalt Saare maakonna muredele lihtsamalt lahendusteni jõuda.

Toomas sõidab poeringi teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval. Auto, mida neil päevil paljud ootavad, on Volkswagen Crafter aastast 2010 ehk siis kuus aastat vana.



Tooma ja maakonna inimeste teenistuses on sõiduk olnud peaaegu sama kaua ja kaubik on tänaseks läbi sõitnud 270 000 km. Crafteri kongi sisemusse on ehitatud riiulid ja külmutuskappide jaoks loodud elektrilahendus.



Kliente on Toomal igas vanusegrupis, siiski suur osa vanemast generatsioonist, kuigi viimasel ajal on liitunud ka noored pered. Keskmine toidukorvi hind jääb 10 kuni 20 euro vahele, aga nüüd, pühade eel on korvi hind suurem. Kuivained, leib-sai ja piimatooted on tavaliselt tellimatagi kaubikus, samuti napsud ja karastusjoogid.



“Kõige enam ostetakse liha-, piima- ja pagaritooteid,” ütles Toomas. Siiski on inimestel sageli ka erisoove, mis esitatakse e-posti kaudu, aga peamiselt siiski telefoni teel. Vahel tellitakse kogu nädala toiduvaru ja suuremateks tähtpäevadeks alati rohkem kaupa.



“Tellimused on igapäevased, kuna ruumi on vähe ja soove palju. Jõulude ajal tellitakse ikka pühade toitu. Kuna kogused on suured, siis on kindel, et keegi millestki ilma ei jää,” ütles kaupleja.



“Kui praegu on verivorsti soov ligi 20 kilo, siis jõulueelsel nädalal see kümnekordistub. Lisaks hapukapsale ja teistele jõulutoitudele tellis täna üks mees näiteks seitse purki maltoosat.”



Vallad mõistavad ja hoolivad



Lääne-Saare, Salme, Torgu ja Leisi vallas kauplusauto teenust osutav Toomas Nurja teeolude üle ei kurda. “Üldjuhul ei ole vahet, millisel aastaajal sõita. Kuna talvel on teed ilusti lahti lükatud, siis õnneks äpardusi juhtunud ei ole,” rõõmustas kauplusauto juht.



Hiljuti sai ettevõte valdadelt toetust eraldatud kohtades elavatele inimestele toidu- ja tarbekaupade viimiseks ka järgmiseks aastaks ning Toomas loodab, et teenuse jätkamist toetavad ka ülejäänud vallad.



Tooma sõnul aitab toetus katta kütusekulusid ning samas on see valdade selge sõnum hoolivusest.



Kokku on kauplusauto teenuse pakkujaid maakonnas kolm, Toomas Nurjale lisaks alustab Kuressaarest veel üks teenindaja ringi Ida-Saaremaale, kolmas teenindab Mustjala-Kihelkonna piirkonda.



