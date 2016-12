NÄDALALÕPP

Uhke vana mootor teeb elektrit

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 02. detsember 2016. Foto: Imbi Võrel Pildil olev statsionaarmootor Hercules on valmistatud 1925. a Ameerikas. Tegemist on 3,5 hj neljataktilise mootoriga, mida käivitati bensiiniga, aga mis muidu töötab petrooliga.



Info esimestest statsionaarmootoritest Eestis jääb üle-eelmise sajandi lõppu.

Eelmise sajandi esimesel poolel olid seda tüüpi mootorid jõukamates maamajapidamistes põhilisteks jõuallikateks, mille abil töötasid rehepeksumasin, laastumasin, pumbad jms.



Eestis kutsutakse neid seetõttu ka maamootoriteks. EW ajal oli ainuüksi Pärnus seitse ettevõtet, mis valmistasid selliseid mootoreid.

Pildi olev kordatehtud mootor kuulub suvesaarlasele Jaanile, kelle majapidamises pole elektrit.



“Oleme otsinud erinevaid energiaallikaid majapidamistööde tegemiseks ja niiöelda elu andmine ühele vanale mootorile tundus toreda ideena. Selle mootori vrakk on saadud Võrumaalt ja restaureeritud Pärnu maamootorite kollektsionääri ja entusiasti Jüri Vaikjärve juhtimisel.



Põhilised tööd tehti Pärnus, mõned osad, nagu magneeto ja õlitilguti, tuli tellida Ameerikast. Esimese tööna hakkab see mootor hoogu andma kreissaele,” rääkis Jaan oma tähtsa agregaadi saamisloost.



