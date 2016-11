NÄDALALÕPP

“Aeg on tühine takistus paratamatuse teel”

Reede, 25. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 25. november 2016. Hiiumaal Kärdlas elav Mare Rebel (27) alustas kaalulangetamisega selle aasta veebruarikuus. Tema eesmärk oli algkaalust 80 kilost maha saada 20 kilo, kuid nüüdseks on ta langetanud juba seatud eesmärgist veel enam ehk kokku 22 kilo.



“See teekond on mind väga palju õpetanud ja seejuures arendanud palju kannatlikkust ja tahtejõudu,” ütleb Muhu saarelt pärit neiu, kes naabersaarele Hiiumaale sattus elama oma abikaasa kaudu. Mare sõnul ei ole tal pärast kaalukaotust enam kontrollimatuid isusid ja ta teeb ise oma valikud, sest suudab eelistada tervislikku toitu ebatervislikule.



Mare sõnul jõudis talle reaalsus kohale siis, kui ta ühel õhtul nägi kaaluseierit 80 kilo juures. “Mõtlesin, et olen vaid 159 cm pikk ning peaksin kaaluma seega ca 60 kg, mis tookord siis tähendas 20 kg ülekaalu,” tähendab ta.



Kaalu langetamisel jälgis Mare Marek Kalmuse toitumiskava. Seda Tartu sõbranna eeskujul, kes oli sellega kunagi lisakilod kaotanud. “Ja muidugi andis omapoolse tõuke ka Facebook, kus uudistevoos keegi minu tuttavatest jagas tema sealset lehte “Marek “Bonsuna” Kalmus – Personal approach to your trainings”. Sattusin vaatama seal lehel tema tublimate albumit ning lugema tagasiside tekste. Siis oligi asi minu poolt otsustatud, et ma proovin,” meenutab Mare ning lisab, et ta teadis, et peale ülekilode ei ole ju kaotada tegelikult midagi.



Ta võttis Marek Kalmusega Facebooki lehe kaudu ühendust ning muid variante ta enam siis ei kaalunudki. Lisaks vaatas ta, et tema kahe kava (treening- ja toitumiskava) hind kokku on väga soodne ning mingit igakuist makset ei lisandu. “Mulle meeldis tema poolt kavade soetamisel pakutud võimalus, et ma saan talle igal ajal kirjutada, kui peaks mingeid küsimusi tekkima. Marek Kalmuse toitumiskava on peegeldus tervislikust toitumisest, mis peaks olema oluline osa meie igapäevasest elust.”



Kõige raskemaks sel teekonnal pidas neiu loobumist endisest elustiilist ja toiduvalikutest. “Šokolaaditahvel oli sel ajal nagu kehva päeva päästja. Ma olin harjunud sööma siis, kui tuju või parajasti vaba aega oli, mitte et isegi kõht oleks tühi olnud,” räägib Mare, kelle sõnul elas ta paksuna palju väheväärtuslikumat elu, sest ta ei viitsinud ennast liigutada. Kodus oli ju palju mugavam. Ka oli ta kogu aeg väsinud ja valdas tahtmatus midagi teha või kuhugi minna.

Mare ütleb, et kaalulangetamine saab olla edukas vaid siis, kui inimene ise seda väga tahab ja leiab endas tahtejõu. Seda ei saa sundida tegema, seda ei saa peale suruda.



