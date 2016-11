NÄDALALÕPP

Onud?! Ikka omad poisid, mis muud!

Reede, 25. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 25. november 2016. Ansambel Onud. Vasakult Kalev Saar, Ahto Nellis, Koit Kelder ja Martti Nõu, pildilt puudub Jüri Lamp. Foto: Kalmer Saar Homme on Orissaare kultuurimajja oodatud kõik ansambli Onud sõbrad, et üheskoos pidada maha üks vahva sünnipäevapidu.



“Laupäeval näeb meid seda tegemas, mida me kõige paremini oskame,“ ütles Onude ansambli liige, kitarrist Martti Nõu, kelle sõnul mängitakse tantsuks oma paremaid lugusid ja aetakse lugude vahele ka huumorijuttu. Erikülaline on Marek Sadam, kes koos Tõnu Laikrega ilusaid laule laulab. Martti muheles, et Orissaare on ju romantikapealinn. Musta Pitsi ööd ja kõik muud romantilised aktiviteedid on Orissaares populaarsed.



Marek Sadamaga on ansambel lavalaudadel kohtunud varemgi ja üksteist tuntakse aastaid. Õhtut juhib Andres Karu, kes ei vaja ka pikka tutvustamist ning keda Onud tunnevad ka juba peaaegu 20 aastat. Koos on osaletud väga paljudel sündmustel ja julgetakse koos luurele minna.



Täitunud unistused



Martti sõnul on 25 aastat bändi tegutsemist läinud nagu üks silmapilk. Alustati põhikooli ajal ja suhteliselt kesiste vahenditega. Ei olnud korralikke pille, helivõimendust ega oskusi. Ainult suur tahtmine. Soolokitarr ühendati juhtmeotstega kuidagi kassettmaki järele (selline muusika esitamise vahend oli sellel ajal olemas) ja basskitarr oli ühendatud vinüülplaadimängijasse.

“Praegu on bändil kõik vahendid olemas, millest toona sai vaid unistada ja võib öelda, et unistused on täitunud,“ kinnitas Martti, viidates, et selle aja jooksul on kõik nii palju arenenud. Eesti riik, internet, kaubandus. Kõik piirid on lahti läinud.

Poest või internetist on võimalik kõike tellida. Stuudio, mis toona oli ainult valitud muusikutele kättesaadav, võib täna igaüks koju sülearvuti baasil teha. “Õnneks vajatakse endiselt häid bände, kes teevad elusat muusikat ja oskavad hea suhtlemisega mõnusa õhkkonna tekitada.“



Eelkõige pulmabändina tuntud ansamblil on esinemisi olnud palju. “Kui mingi ligikaudne keskmine aluseks võtta, siis kokku võib tänaseks esinemisi olla kuskil 1000 kandis,“ oletas Martti, lisades, et eks pidusid, inimesi ja kohti on olnud igasuguseid, aga enamik neist on siiski olnud toredad peod ja endal on olnud hea tunne esineda.



Erilisemad esinemised on olnud just need, kus on tulnud kokku puutuda ekstreemsusega. Nii näiteks ühel talvel, kui öösel mõõdeti Eestis külma-

rekordeid, esineti jõulupeol, mis toimus Pärnumaal ürgküla rehetoas, kus oli enam-vähem sama temperatuur, mis õues. Publik oli ümber kamina ja üritas seal ennast soojendada. “Ega me üle ühe seti mängida saanud. Juhtmed külmusid kõvadeks pulkadeks ja sõrmed lõpetasid liikumise,“ meenutas Martti.

Ühes Tallinna vanalinna keldris olnud nii vähe ruumi, et bänd ei tahtnud sinna kuidagi ära mahtuda. Siis lahendasid nutikad ansamblimehed olukorra nii, et iga mees seisis erinevas toanurgas ja rahvas trügis keset tuba puntras mingit tantsimisetaolist tegevust.



“Päris imelik oli esineda, kui teisi bändi liikmeid läbi publiku ei näinud.“



Kindel kvaliteet



Küsimusele, mis ansambli liikmete arvates on nende edu ja populaarsuse saladus, vastas Martti, et neil on mõned asjad, mis teevad neid eriliseks. Näiteks on nad laval üpris aktiivsed ja neid on lõbus vaadata. Kuulajad on kiitnud neid mitmehäälse laulmise eest.



“Meil on mõned laulud, kus on neljahäälsed seaded. Riietusele oleme ka juba üpris algusest peale rõhku pannud. See, et muusika ja sound on hea, käib loomulikult juba asja juurde. Iga pidu on eriline, sest erinevad inimesed tulevad kokku, aga oleme aastatega suutnud bändile sellise maine kujundada, et meiega on mingi kindel kvaliteet alati tagatud,“ rääkis Martti Nõu.

Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste sõnas, et Onud on omad poisid, mis muud.



“Telliksime nad igale peole, sest nad on siin nii kuumad poisid, aga teised bändid tahavad ka meil käia,“ ütles Anu naerdes.

Peole oodatakse kõiki, nii sõpru, sugulasi, tuttavaid ja muidugi ka neid, kes pole neist kunagi mitte midagi kuulnud, aga tahavad mõnusa õhtu veeta koos hea muusika ja muheda seltskonnaga ning koos Onudega tüki torti süüa. Pidu algab kell 18. “Laupäeval näeb meid seda tegemas, mida me kõige paremini oskame,“ ütles Onude ansambli liige, kitarrist Martti Nõu, kelle sõnul mängitakse tantsuks oma paremaid lugusid ja aetakse lugude vahele ka huumorijuttu. Erikülaline on Marek Sadam, kes koos Tõnu Laikrega ilusaid laule laulab. Martti muheles, et Orissaare on ju romantikapealinn. Musta Pitsi ööd ja kõik muud romantilised aktiviteedid on Orissaares populaarsed.Marek Sadamaga on ansambel lavalaudadel kohtunud varemgi ja üksteist tuntakse aastaid. Õhtut juhib Andres Karu, kes ei vaja ka pikka tutvustamist ning keda Onud tunnevad ka juba peaaegu 20 aastat. Koos on osaletud väga paljudel sündmustel ja julgetakse koos luurele minna.Martti sõnul on 25 aastat bändi tegutsemist läinud nagu üks silmapilk. Alustati põhikooli ajal ja suhteliselt kesiste vahenditega. Ei olnud korralikke pille, helivõimendust ega oskusi. Ainult suur tahtmine. Soolokitarr ühendati juhtmeotstega kuidagi kassettmaki järele (selline muusika esitamise vahend oli sellel ajal olemas) ja basskitarr oli ühendatud vinüülplaadimängijasse.“Praegu on bändil kõik vahendid olemas, millest toona sai vaid unistada ja võib öelda, et unistused on täitunud,“ kinnitas Martti, viidates, et selle aja jooksul on kõik nii palju arenenud. Eesti riik, internet, kaubandus. Kõik piirid on lahti läinud.Poest või internetist on võimalik kõike tellida. Stuudio, mis toona oli ainult valitud muusikutele kättesaadav, võib täna igaüks koju sülearvuti baasil teha. “Õnneks vajatakse endiselt häid bände, kes teevad elusat muusikat ja oskavad hea suhtlemisega mõnusa õhkkonna tekitada.“Eelkõige pulmabändina tuntud ansamblil on esinemisi olnud palju. “Kui mingi ligikaudne keskmine aluseks võtta, siis kokku võib tänaseks esinemisi olla kuskil 1000 kandis,“ oletas Martti, lisades, et eks pidusid, inimesi ja kohti on olnud igasuguseid, aga enamik neist on siiski olnud toredad peod ja endal on olnud hea tunne esineda.Erilisemad esinemised on olnud just need, kus on tulnud kokku puutuda ekstreemsusega. Nii näiteks ühel talvel, kui öösel mõõdeti Eestis külma-rekordeid, esineti jõulupeol, mis toimus Pärnumaal ürgküla rehetoas, kus oli enam-vähem sama temperatuur, mis õues. Publik oli ümber kamina ja üritas seal ennast soojendada. “Ega me üle ühe seti mängida saanud. Juhtmed külmusid kõvadeks pulkadeks ja sõrmed lõpetasid liikumise,“ meenutas Martti.Ühes Tallinna vanalinna keldris olnud nii vähe ruumi, et bänd ei tahtnud sinna kuidagi ära mahtuda. Siis lahendasid nutikad ansamblimehed olukorra nii, et iga mees seisis erinevas toanurgas ja rahvas trügis keset tuba puntras mingit tantsimisetaolist tegevust.“Päris imelik oli esineda, kui teisi bändi liikmeid läbi publiku ei näinud.“Küsimusele, mis ansambli liikmete arvates on nende edu ja populaarsuse saladus, vastas Martti, et neil on mõned asjad, mis teevad neid eriliseks. Näiteks on nad laval üpris aktiivsed ja neid on lõbus vaadata. Kuulajad on kiitnud neid mitmehäälse laulmise eest.“Meil on mõned laulud, kus on neljahäälsed seaded. Riietusele oleme ka juba üpris algusest peale rõhku pannud. See, et muusika ja sound on hea, käib loomulikult juba asja juurde. Iga pidu on eriline, sest erinevad inimesed tulevad kokku, aga oleme aastatega suutnud bändile sellise maine kujundada, et meiega on mingi kindel kvaliteet alati tagatud,“ rääkis Martti Nõu.Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste sõnas, et Onud on omad poisid, mis muud.“Telliksime nad igale peole, sest nad on siin nii kuumad poisid, aga teised bändid tahavad ka meil käia,“ ütles Anu naerdes.Peole oodatakse kõiki, nii sõpru, sugulasi, tuttavaid ja muidugi ka neid, kes pole neist kunagi mitte midagi kuulnud, aga tahavad mõnusa õhtu veeta koos hea muusika ja muheda seltskonnaga ning koos Onudega tüki torti süüa. Pidu algab kell 18.

Veel artikleid samast teemast »