NÄDALALÕPP

“Vanad Polaarhundid” linnuses vestlusõhtul

Reede, 25. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Reedel, 25. novembril algusega kell 16 toimub Kuressaare linnuses polaar- teemaline õhtupoolik. Sündmus on kõigile huvilistele tasuta ning selle avab Roosas saalis Eesti Polaarklubi, mille liikmed tutvustavad elamist polaaraladel. Sõna võtavad Polaarklubi president Andres Tarand, Antarktika-uurija Vello Park, arhitekt Mari Hunt ja klubi eestvedaja Katrin Savomägi.



Sissevaatele polaarellu järgneb Eesti kunstiakadeemia (EKA) tudengite töödest koostatud polaararhitektuuri näituse “Polaarruum” avamine piiskopi eluruumis, kus on eksponeeritud tuleviku polaarjaamade projektid ja maketid. Tegemist on rändnäitusega, mida sai kevadel näha Tallinnas Lennusadamas ning sügisel Kukruse Polaarmõisas. Näituse sündimisse panustasid tudengite kõrval arhitektid, sisearhitektid, disainerid ja polaarteadlased.



Eesti Polaarklubi asutati 1984. aastal Eesti meremuuseumi juurde. Polaarklubi ühendab inimesi, kelle ühine huviala on Arktika ja Antarktika ning kes on ühel või teisel viisil osalenud polaaruuringutes või sellega seotud tegevustes. Klubis on ligi kolmkümmend liiget, enamik neist on teadustöö taustaga, võtnud osa paljudest ekspeditsioonidest ning uurimisretkedest. Klubi koosolekud toimuvad tavaliselt korra kuus meremuuseumis. Esinetakse ise või kutsutakse külalisi. Regulaarselt korraldatakse ka avalikke klubiõhtuid, nagu seda on Kuressaare linnuses toimuv polaarõhtu.



Avatava näituse “Polaarruum” kuraatori, arhitekt Mari Hundi sõnul on Eestis oma väiksuse kohta ebatavaliselt palju polaarteadlasi ning ajalooliselt oleme tugev polaaruurimistraditsioonidega riik. Näitus sündiski soovist mõelda koos tudengitega, kuidas polaaraladel inimestele mõeldud ruumi projekteerimine käib ning kuidas meie arhitektid ja disainerid maailma kõige külmematesse paikadesse hoonestuse planeerimises kaasa saaksid lüüa. “Uurisime, kuidas luua paremaid võimalusi teadustööks ja arutasime, kas Eestil oleks vaja päris oma polaarjaama. Seoses kliimamuutustega on Arktika ka turistidele lihtsamini ligipääsetav, see omakorda toob kaasa terve rea võimalusi ja probleeme. Töötoas pakuti välja universaalseid polaarjaamade disainlahendusi, mis praegusi trende arvesse võtavad ja selle põhjal nii praktilisi kui utoopilisi lahendusi loovad,” selgitas Hunt.



Kuressaare linnuses jõuavad publiku ette erinevate meeskondade välja töötatud lahendused – näiteks Põhja-Jäämeres triivival merejääl paiknev teadusjaam, mobiilne teaduslabor, ülikoolihoone Antarktikas jt.

Näitus on avatud 25. novembrist 29. jaanuarini. Autor: NL Reede, 25. november 2016.Sissevaatele polaarellu järgneb Eesti kunstiakadeemia (EKA) tudengite töödest koostatud polaararhitektuuri näituse “Polaarruum” avamine piiskopi eluruumis, kus on eksponeeritud tuleviku polaarjaamade projektid ja maketid. Tegemist on rändnäitusega, mida sai kevadel näha Tallinnas Lennusadamas ning sügisel Kukruse Polaarmõisas. Näituse sündimisse panustasid tudengite kõrval arhitektid, sisearhitektid, disainerid ja polaarteadlased.Eesti Polaarklubi asutati 1984. aastal Eesti meremuuseumi juurde. Polaarklubi ühendab inimesi, kelle ühine huviala on Arktika ja Antarktika ning kes on ühel või teisel viisil osalenud polaaruuringutes või sellega seotud tegevustes. Klubis on ligi kolmkümmend liiget, enamik neist on teadustöö taustaga, võtnud osa paljudest ekspeditsioonidest ning uurimisretkedest. Klubi koosolekud toimuvad tavaliselt korra kuus meremuuseumis. Esinetakse ise või kutsutakse külalisi. Regulaarselt korraldatakse ka avalikke klubiõhtuid, nagu seda on Kuressaare linnuses toimuv polaarõhtu.Avatava näituse “Polaarruum” kuraatori, arhitekt Mari Hundi sõnul on Eestis oma väiksuse kohta ebatavaliselt palju polaarteadlasi ning ajalooliselt oleme tugev polaaruurimistraditsioonidega riik. Näitus sündiski soovist mõelda koos tudengitega, kuidas polaaraladel inimestele mõeldud ruumi projekteerimine käib ning kuidas meie arhitektid ja disainerid maailma kõige külmematesse paikadesse hoonestuse planeerimises kaasa saaksid lüüa. “Uurisime, kuidas luua paremaid võimalusi teadustööks ja arutasime, kas Eestil oleks vaja päris oma polaarjaama. Seoses kliimamuutustega on Arktika ka turistidele lihtsamini ligipääsetav, see omakorda toob kaasa terve rea võimalusi ja probleeme. Töötoas pakuti välja universaalseid polaarjaamade disainlahendusi, mis praegusi trende arvesse võtavad ja selle põhjal nii praktilisi kui utoopilisi lahendusi loovad,” selgitas Hunt.Kuressaare linnuses jõuavad publiku ette erinevate meeskondade välja töötatud lahendused – näiteks Põhja-Jäämeres triivival merejääl paiknev teadusjaam, mobiilne teaduslabor, ülikoolihoone Antarktikas jt.Näitus on avatud 25. novembrist 29. jaanuarini.

Veel artikleid samast teemast »