NÄDALALÕPP

“Et las hüüda hella pilli...”

Reede, 25. november 2016.



Laupäeval, 26. novembril toimub juba kümnendat korda Saare maakonna rahvamuusikapäev “Et las hüüda hella pilli...“. Päev algab kell 11, kontsert kõigile huvilistele kell 13.30.



“Iga kollektiiv ja pillimees esitab n-ö vabakava – enda poolt valitud lugudega. Sellega loodame ka muusikutelt mitmekülgset kontserti,“ ütles sündmuse korraldaja, Leisi valla kultuurinõunik Aina Tomson, meenutades, et ka kolmas rahvamuusikapäev toimus Pärsamal. Neljapäevaks olid oma osalemisest teada andnud Kannelnaised Orissaarest, Nobenäpud Valjalast, Orissaare muusikakooli kandlemängijad, Sõrve naiste regilaulurühm Ammuker, Leisi valla rahvapilliansambel, lõõtsapoiss Ilmar Vidres Kütt ning lõõtsamehed Sulev Mägi, Viktor Ilvest, Elar Merelaid, Urmas Rahnik, Margus Traus.



Aina Tomsoni sõnul lõpetavad päeva üllatusesinejad. Vihjeks ütles Aina niipalju, et tegemist on andekate noorte muusikutega, kellest üks on Leisi valla juurtega ja koos abikaasaga teeb bändi. “Aga selleks, et teada saada, kes need muusikud on, tuleb ise kohale tulla kuulama- vaatama. Nii et kõik rahvamuusikast lugu pidavad inimesed on oodatud.“



Pilet kontserdile on 2 eurot.

Pärast kontserti on võimalus vaadata veel Alburahva Teatri etendust “Sangadega saunamees“. See on reibas lugu tõhusast maasaunast ja külainimeste pingutustest parema tuleviku nimel. Etendus algab kl 16 ja kestab 50 minutit. Pilet 3 eurot.



