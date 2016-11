NÄDALALÕPP

Advendiks Nele-Liis ja tütarlastekoor

Reede, 25. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Helja Kaptein Reede, 25. november 2016. Pühapäeval algavat jõuluootuse aega võtavad hiidlased vastu kahe kontserdi, laulu ja tantsuga. Esimese advendi juurde käib ka pidulik küünalde süütamine suuremate keskuste jõulupuudel.



Käina kultuurikeskuse direktor Ly Meldorf rääkis, et esimest adventi tähistavad nad pühapäeval, 27. novembril kell 16 Käina kultuurikeskuses Nele-Liis Vaiksoo (pildil) ja keelpillikvarteti kontserdiga “Jõuluvalgus”. Seejärel süüdatakse kell 17.30 pidulikult esimene advendiküünal Käinas Konsumi kaupluse kõrval platsil kuusepuu juures. Lisaks esinevad seal Käina suured ja väikesed rahvatantsijad.

Kärdlas eelneb keskväljaku kuuse küünalde süütamisele kontsert Kärdla muusikakooli saalis. Hiidlastel on haruldane võimalus kuulda esinemas Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoori. Kontsert “Jõulud jõudvad” algab kell 16. Advendiküünal süüdatakse Kärdla Keskväljakul kell 18 isetegijate laulude-tantsude saatel.



Emmastes algab esimese advendi tähistamine pühapäeval kell 18 jumalateenistusega Emmaste kirikus. Seejärel süüdatakse kell 18.45 küünlad vallakeskuse jõulupuul ja esinevad Emmaste laululapsed. Õhtuhämaruses lauldakse küünalde valgel koos jõululaule, juuakse sooja teed ja süüakse piparkooke.



Kui mujal tuuakse jõulupuu igal aastal metsast, siis Kõrgessaare alevikus, mis rahvasuus kannab Viskoosa nime, kasvab elav kuusk, mis igal aastal kaunistatakse jõulutuledega. Advendituled süüdatakse seal pühapäeval kell 19. Esinevad Lauka kooli laululapsed ning pakutakse kommi ja piparkooke. Käina kultuurikeskuse direktor Ly Meldorf rääkis, et esimest adventi tähistavad nad pühapäeval, 27. novembril kell 16 Käina kultuurikeskuses Nele-Liis Vaiksoo (pildil) ja keelpillikvarteti kontserdiga “Jõuluvalgus”. Seejärel süüdatakse kell 17.30 pidulikult esimene advendiküünal Käinas Konsumi kaupluse kõrval platsil kuusepuu juures. Lisaks esinevad seal Käina suured ja väikesed rahvatantsijad.Kärdlas eelneb keskväljaku kuuse küünalde süütamisele kontsert Kärdla muusikakooli saalis. Hiidlastel on haruldane võimalus kuulda esinemas Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoori. Kontsert “Jõulud jõudvad” algab kell 16. Advendiküünal süüdatakse Kärdla Keskväljakul kell 18 isetegijate laulude-tantsude saatel.Emmastes algab esimese advendi tähistamine pühapäeval kell 18 jumalateenistusega Emmaste kirikus. Seejärel süüdatakse kell 18.45 küünlad vallakeskuse jõulupuul ja esinevad Emmaste laululapsed. Õhtuhämaruses lauldakse küünalde valgel koos jõululaule, juuakse sooja teed ja süüakse piparkooke.Kui mujal tuuakse jõulupuu igal aastal metsast, siis Kõrgessaare alevikus, mis rahvasuus kannab Viskoosa nime, kasvab elav kuusk, mis igal aastal kaunistatakse jõulutuledega. Advendituled süüdatakse seal pühapäeval kell 19. Esinevad Lauka kooli laululapsed ning pakutakse kommi ja piparkooke.

Veel artikleid samast teemast »