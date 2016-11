NÄDALALÕPP

Kontsert “Ma hõljun taeva all”

Reede, 25. november 2016.



Autor: NL Reede, 25. november 2016. Kl 18 süüdatakse kuuse-tuled Kuressaare keskväljakul. Kuressaare linnapea Madis Kallase jõulutervitus, Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaane soovisõnad. Esineb Kristiin Koppel. Pühitsetud jõulutule jagamine. Kuressaare linnal on traditsioon üheskoos süüdata küünlad ja kuulata kaunist klassikalist muusikat esimesel advendipühapäeval. Kontserdi alapealkiri “Ma hõljun taeva all” kannab originaallauluna nimetust “Walking in the Air“ ja on pärit inglise animafilmist “Lumemees”.



Marko Matvere nimi ei vaja publikule tutvustamist, tema igapäevategevusteks on ühtviisi nii näitlemine kui laulmine. Alates eelmisest hooajast töötab Marko ka rahvusooperis Estonia näitejuhina.



Nooruke solist Annabel Soode õpib Vanalinna Hariduskolleegiumi 6. klassis. Ta alustas muusikuteed viieaastaselt viiulimänguga Suzuki meetodil ning on juba aastaid laulnud erinevatel kontsertidel, sealhulgas ka Peterburis ja Stockholmis. Sel sügisel astus Annabel Hanna-Liina Võsa muusikalikooli, kus tema lauluõpetaja on Maria Listra.



Ooper-Kvarteti kokkukutsuja on Henno Soode, kes valdab viiuliga nii klassikalist kui ka svingistiili ja on paljude arranžeeringute autor. Järgmisel sügisel tähistab kvartett oma 20. sünnipäeva.



Kontsert “Ma hõljun taeva all” toimub pühapäeval, 27. novembril kell 17.



Kerstin Tomson,

