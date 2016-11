NÄDALALÕPP

Saare hafla ja Saare johara

Reede, 25. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 25. november 2016. “Saare johara 2013“. Eelmise konkursi võitja Kamilla Närvanen. FOTO: erakogu Idamaised rütmid, sädelevad kostüümid, säravad etteasted andekatelt tantsijatelt – kõike seda saab nautida Kuressaares ainulaadsel üritusel “Saare hafla ja Saare johara 2016“ juba sel laupäeval kl 18 spaahotelli Rüütli restoranis Nautica.



Kuressaares toimuv ainus idamaise tantsu üritus “Saare Hafla“ sai alguse 2011. aastal, selleks ajaks tegutses Saaremaal harrastajana juba mitmeid idamaise tantsu gruppe. Ning selleks, et tutvustada põhjalikumalt seda eksootilist tantsukultuuri nii kohalikele tantsijatele kui linnarahvale, otsustati korraldada esimene idamaine pidu ehk hafla. Ürituse õnnestumine esimesel korral andis julgust jätkata ning tänaseks on hafla toimunud juba viis korda Arensburgi sohvabaaris Muusa.



Üritus on viie aasta vältel olnud pidevas arengus, tasapisi on lisatud hafla’le omaseid toite ja toiminguid. Igal aastal on kutsutud ka uusi professionaalseid tantsijaid väljastpoolt Saaremaad, et tutvustada idamaise tantsu erinevate stiilide tehnikaid ja hoida ürituse taset. “Saare hafla“ on hulgaliselt fänne kogunud mandril ja üritusel tantsijatest puudust ei ole olnud, olgugi et sõit saarele on kulukam kui osalemine mandri üritustel. Üheks ahvatluseks on ehk olnud ka minipuhkus Kuressaares.



“Saare johara“ (tõlkes kalliskivi) toimus esmakordselt 2013. aastal, see oli idamaise tantsu harrastajatele suunatud konkurss, mille peaeesmärk oli anda võimalus debüteerida uutel tulijatel idamaise tantsu maailmas. Konkurss toimus Club Divas. Mõlemal üritusel on olnud lisaks kohalikule korraldustiimile abiks ka Arrakise tantsustuudio Tallinnast. Nemad on aidanud meil üritust võimalikult autentselt üles ehitada, jagades oma kogemusi.



Sel laupäeval toimub aga suurem, neid kaht eelnimetatud üritust koondav idamaise tantsu õhtu. Põhisisuks on idamaine tants oma varjunditega, selle piirkonna muusika ning muidugi üllatused, mis on hafla’le omane. Õhtu kulminatsiooniks kujuneb Saare johara 2016 välja-kuulutamine.

Jelena Metsoja,

Jane Kaju Kuressaares toimuv ainus idamaise tantsu üritus “Saare Hafla“ sai alguse 2011. aastal, selleks ajaks tegutses Saaremaal harrastajana juba mitmeid idamaise tantsu gruppe. Ning selleks, et tutvustada põhjalikumalt seda eksootilist tantsukultuuri nii kohalikele tantsijatele kui linnarahvale, otsustati korraldada esimene idamaine pidu ehk hafla. Ürituse õnnestumine esimesel korral andis julgust jätkata ning tänaseks on hafla toimunud juba viis korda Arensburgi sohvabaaris Muusa.Üritus on viie aasta vältel olnud pidevas arengus, tasapisi on lisatud hafla’le omaseid toite ja toiminguid. Igal aastal on kutsutud ka uusi professionaalseid tantsijaid väljastpoolt Saaremaad, et tutvustada idamaise tantsu erinevate stiilide tehnikaid ja hoida ürituse taset. “Saare hafla“ on hulgaliselt fänne kogunud mandril ja üritusel tantsijatest puudust ei ole olnud, olgugi et sõit saarele on kulukam kui osalemine mandri üritustel. Üheks ahvatluseks on ehk olnud ka minipuhkus Kuressaares.“Saare johara“ (tõlkes kalliskivi) toimus esmakordselt 2013. aastal, see oli idamaise tantsu harrastajatele suunatud konkurss, mille peaeesmärk oli anda võimalus debüteerida uutel tulijatel idamaise tantsu maailmas. Konkurss toimus Club Divas. Mõlemal üritusel on olnud lisaks kohalikule korraldustiimile abiks ka Arrakise tantsustuudio Tallinnast. Nemad on aidanud meil üritust võimalikult autentselt üles ehitada, jagades oma kogemusi.Sel laupäeval toimub aga suurem, neid kaht eelnimetatud üritust koondav idamaise tantsu õhtu. Põhisisuks on idamaine tants oma varjunditega, selle piirkonna muusika ning muidugi üllatused, mis on hafla’le omane. Õhtu kulminatsiooniks kujuneb Saare johara 2016 välja-kuulutamine.Jelena Metsoja,Jane Kaju

Veel artikleid samast teemast »