Piret Köster langetas aastaga kaalu 39 kilo

Reede, 25. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 25. november 2016. Kuressaares elav ja töötav Piret Köster (29) on ehe näide sellest, et kui on kindel soov, saab kõigega hakkama.



“Otsus kaalu langetada tekkis nii-öelda üleöö,” räägib Piret, kes on olnud ülekaaluline viimased üheksa aastat. Kaal hakkas tõusma pärast rasedust ning iga aastaga lisandus viis lisa-kilo. Kaalu kergitas stress: Piret käis kahel töökohal, tegi öötööd jne. Kolm aastat tagasi tellis ta treener Marek Kalmuse treeningkava, kuid see ei sobinud talle. Ta sõi üks kord päevas, kuid pärast tööd läks poodi, ostis valmistoitu, mahla ja jäätist. Samuti on ta katsetanud internetis laialt levinud Stockholmi dieeti, kuid ka see ei kõlvanud tema arvates kusagile.

Aga nii-öelda esimene klõps käis tal esimest korda siis, kui ta sai kätte sõbranna pulmas tehtud pildid. “Ma hakkasin nutma, sest nägin nii jube välja,” tunnistab Piret, kes ei olnud end ise kunagi paksuks pidanud. “Sest seal piltidel ei olnud mitte 28-aastane neiu, vaid mammi!” Piret oli olnud veidi suurem kogu oma elu. Siinkohal ütleb Piret, et ta ei olnud mitte see, kes end paksuks sõi, vaid ülekaal tekkis haiguse pärast. Ka kaalu langetamine oli tal selle võrra raskem, sest haiguse tõttu kippus kaal pigem tõusma kui langema.



Erik Orgu toitumiskavale sattus ta nii-öelda saatuse tahtel. Ta surfas internetis ja juhuslikult sattus ta Erik Orgu postituse peale, kus liitumine oli poole hinnaga. Siis mõelnudki ta, et kas nüüd või mitte kunagi! Ta tegi liitumise ära, printis ostunimekirja välja ja läks poodi. Sellest hetkest saati on ta kava järginud, libastumisi pole olnud, magusaisu ka mitte. “Ka peol olen käinud, hommikul on kilo juures olnud, aga olen suutnud kohe kavaga jätkata. Mulle nii meeldib see, et retseptid on ees, ei pea ise nuputama. Ma olen muutunud kümme korda rahulikumaks, õnnelikumaks inimeseks,” on Piret iseendaga rahul.

Piret alustas kaalu langetamist 9. oktoobril 2015, kaaludes 111 kilo, tänaseks päevaks on ta kaotanud oma kehakaalust 39 kg.



Suurem osa kaalust kadus poole aasta jooksul. Ta sööb kõike. Eriku kavadest võtab ta küll retsepte, kuid päris täpselt ta enam toiduained ei kaalu.

Piretile meeldib küpsetada. Ta teeb erinevaid muffineid, kooke, küpsiseid, kuid tervislikult, ilma nisujahu ja suhkruta.



Piret ütleb, et huvitav on see, et kui varem talle ei meeldinud kokata, siis nüüd naudib ta seda. Toidud teeb ta tööle kaasa võtmiseks.

Pireti sõnul ei ole tal suure kaalu tõttu varem midagi tegemata jäänud, sest ega ta ju arvanud ise, et ta paks on. Kuid nüüdseks on ta vahetanud välja terve riidekapi sisu. Kui varem kandis ta riideid nr 46, siis nüüd on saanud riiete suuruseks 38/40. Kui varem ei meeldinud talle kanda värvilisi riideid ja kleite, siis nüüd on tal neid kapis kümmekond. Ka tööriided on tulnud kaks korda väiksemate vastu vahetada.



Piret ütleb, et trenni ta eraldi ei tee. Ta kannab nutikella ja kui päevas on õhtuks norm – 10 000 sammu – tegemata, läheb ta jalutama või, kui tuju tuleb, siis jooksma. Päevas joob ta kolm liitrit vett ning kuna talle on vesi kogu aeg maitsenud, siis sellega tal raskusi ei ole. Neiu meenutas, et kõige raskem oli uue elustiiliga harjuda esimesel kolmel nädalal, sest siis keha alles harjub. Ta soovitabki kõigil neil, kel ka mõlgub mõttes eluviisi muuta, pidada kindlasti toitumispäevikut, sest see distsiplineerib. Tema on esimesest päevast alates kõik ampsud kirja pannud. Samuti tuleb regulaarselt vett juua. Pudel tuleb hoida kogu aeg silma all, vältida alkoholi ning liikuda. Tema andis näiteks oma auto õele kasutada ning liigub vajalikud vahemaad kõik jala.



Oluline on ka see, et toidukordi ei tohi vahele jätta. Süüa tuleb kindlasti hommikul, lõunaajal ning vahepala ja õhtusööki, sest suured toiduvahed tekitavad korvamatu isu. Neiu jälgis ka õhtusöögi kellaaega ning pärast kl 18 enam ei söönud.



Piret on suutnud motiveerida ka paari töökaaslast ja sõbrannat.

“Eriku toitumiskavaga olen väga rahul,” sõnab neiu lõpetuseks ning lisab samas, et kui arvatakse, et tervislik toitumine on kallis, siis nii see tegelikult ei ole.

Ja muidugi on kaalulangetamise puhul hea ka see, et komplimente tuleb uksest ja aknast.





Kõige tähtsam on õige toitumine

Personaaltreener Erik Orgu ütleb, et Pireti puhul oli järjepidevus tegur, mis viis eduni. “Kui ei soovi ikka ja jälle alustada, siis ei tohi eesmärgi suunas liikumist katkestada.“ Orgu sõnul on kõige olulisem järgida kava, mis tõesti sulle sobib. Seda kava võib natuke muuta, aga ainult paremuse poole. Küsimusele, kuidas hoida motivatsiooni, vastab Orgu, et motivatsioon on tegelikult süüde, mida on vaja, et tegutsema hakata. “Tegelikult on vaja hoida distsipliini. See on nagu lihas, mida peab treenima ning ajaga muutub see ainult tugevamaks, kui ollakse järjepidev oma heades kommetes, näiteks toitumiskava järgimises,“ kõneleb ta.

Küsimusele, kuidas suhtuda maovähendusoperatsioonidesse, vastab Orgu, et see peaks olema kõige viimane õlekõrs, kui on tõesti elu ja surma küsimus. “Tean mitmeid, kes on opijärjekorras olnud, kuid on otsustanud ümber, kuna oleme koos lahendusteni jõudnud.“



Toitude puhul on kõige tähtsam, et need oleksid võimalikult naturaalsed, samas peaksid ka kogused ja söögiajad olema kooskõlas sinu keha vajadustega. Õige toitumine on kaalulangetamise juures kõige tähtsam ehk 100%.



Kaalulangetamisega saavad Orgu sõnul hakkama need, kes leiavad enda jaoks õige toitumise ja suudavad piisavalt kaua selle juures püsida, et see saaks uueks toitumisstiiliks. See on umbes kolme kuu pikkune aeg. Kui kolm kuud on läbi, tuleks kindlasti jätkata, et juurutada uus toitumisstiil võimalikult tugevalt. “Inimesed ebaõnnestuvad siis, kui toitutakse mitte sobiva kava järgi või pärast esimese eesmärgi saavutamist minnakse tagasi vana toitumise juurde, lootes, et ei tule tagasi vana vorm.“ Ülekaalulisus on 80% juhtudest ülesöömise tagajärg. Aga on ka teisi tegureid, mis ülekaalu tekitavad.



