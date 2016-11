NÄDALALÕPP

SÜG-i 100. lend plaanib suurejoonelist kabareed

Reede, 25. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 25. november 2016. Pildil harjutavad Saaremaa ühisgümnaasiumi üheteistkümnendikud Meri spaas tantsunumbrit. FOTO: Valmar Voolaid Juba möödunud aasta lõpus pidasid SÜG-i 10. klassi õpilased plaani, kuidas teha tänavuaastane kabaree-etendus. Augustis pandi paika täpsed plaanid ja nüüd käib harjutamine juba nii suure hooga, et kohati pole õpilastel aega isegi süüa.



Kabareed teevad traditsiooniliselt 11. klassi õpilased, klassijuhatajad on Indrek Peil, Arne Loorpuu ja Raili Tamm. Esimesed proovid hakkasid pihta juba septembri lõpus.



“Praegu on juba nii, et võib kümneni õhtul proovides käia ja terve koolijärgne õhtu on sisustatud,“ rääkis õpilane Karen Saksakulm. Osa kavade õppimiseks kogunetakse nädalas korra, teiste jaoks mitu korda nädalas.



“Igal õhtul toimub mõni proov ja nädalavahetustel ka,“ lisas Karen. Ta ütles, et kavasid on hetkeseisuga kokku 26, millest osa on lühemad, vahepalad, mis annavad teistele osalejatele riietumis- ja hingetõmbepausi. Neiu tõdes, et proovid lähevad hästi ja ka sel aastal tuuakse vaatajate ette väga huvitavad kavad.



Juubelilennult oodatakse rohkem



“Osa kavu on täiesti uuenduslikud. Meil on hästi ühtehoidev lend ka, mistõttu ma usun, et tuleb väga vägev kabaree,“ rääkis Karen. Ta tunnistas, et eks pinge on peal küll, kuna kooli 100. lennult oodatakse veelgi rohkemat. Iga päev täiustatakse ja lihvitakse olemasolevaid kavasid ja õpilased aitavad üksteist pidevalt.



Karen kinnitas, et sel aastal on kindlasti palju uut, mida oodata. Esimene täispikk kabaree-etendus antakse õpetajatele 22. detsembril. Kooli- ja linnarahvale näidatakse kabareed jaanuari keskel.



“Detsembri lõpp on juba ka päris palju sisustatud. Meid on kutsutud juba valdade ja firmade jõulupidudele esinema. Saame enne põhietendust veel palju harjutada,“ kinnitas Karen.



Neiu sõnul ollakse kavadega ajagraafikus, samuti on tellitud kostüümid. Paljud tantsud on juba valmis ja proove tehakse pigem kinnistamiseks. Samas on kavasid, mis ei ole veel päris selged ja nõuavad rohkem harjutamist.



Teemavalik hoitakse salajas



Kõige rohkem peavalu valmistas noortele teemavalik. Samuti oli raske leida sponsoreid. Abi küsitakse oma projektile ka Hooandjast, et etendus tuleks nii suurejooneline, kui plaanitud.



“Kardan, et teema peab esietenduseni saladuseks jääma. Vähemalt nii on see varasematel aastatel olnud ja praegugi on õpilased seda meelt. Võin vaid niipalju öelda, et numbrid on välja valitud ja proovid käivad suure hooga. Etendus lõpeb ikka kankaaniga, mida aitab õppida meie legendaarne kankaaniõpetaja Tiiu Haavik,“ rääkis õpetaja Indrek Peil.



Ka õpilane Pille Ülem arvas, et õpilastele endile tundub kõige põnevam just esietendus. Soovitakse juba näha, milline kabaree tervikuna välja nägema hakkab.



“Seda ei oska praegu ette kujutada, milline see lõpptulemus olema saab,“ lausus Pille.



Kavad valiti välja üheskoos ideede alusel, mis eelnevalt tahvlile kirja pandi. Igale kavale valiti eestvedaja, kes kava välja mõtles ja grupile selgeks tegi.



