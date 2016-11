NÄDALALÕPP

Igaüks võiks kirjutada oma elust raamatu

Reede, 18. november 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 18. november 2016. Foto: Delfi Kirjanik Mihkel Raual ilmus äsja raamat “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“. Teisipäeval, 22. novembril kell 17.30 on hea võimalus kohtuda Kuressaare Rahva Raamatus autoriga, küsida raamatusse autogrammi ning esitada küsimusi Mihkel Rauale endale.



Ilmunud raamatut võib võrrelda pisut eneseabiraamatuga, ehkki autoril endal oli raamatu kirjutamist lõpetades natuke kurb tunne.



“Mulle meeldis seda raamatut väga kirjutada, aga natuke kurb oli ka, et see protsess läbi sai, kuid samal ajal oli ka teatav kergendus. See oli ka tore ja rõõmus tunne, et üks oluline töö sai tehtud ning see oli tugev ja võimas emotsioon,” kirjeldas Mihkel Raud oma tundeid teose lõpetamisel.

Kas taolise raamatu kirjutamine võiks olla omamoodi teraapia?

“Ma ei usu, et see oli minu jaoks teraapia, selle tunde elasin ma läbi oma esimese raamatuga. Seda nüüd uuesti nii väga ei olnud, et oleks ennast kuidagi paremaks inimeseks teinud. Ehkki kirjutamine niikuinii teeb inimest paremaks, aga seda teraapilist tunnet mul seekord väga ei olnud,” tunnistas Raud.



Üllatav tagasiside



Teadlikult kirjanik oma raamatust midagi välja ei jätnud, et oleks kartnud minna liiga isiklikuks, küll aga jäid mõned asjad, mis esialgu plaanis olid, kirjutamata seetõttu, et muidu oleks raamat liiga paks tulnud.

Kuna raamat on mõned nädalad müügil olnud, siis on Raud saanud juba ka tagasisidet.



“Olen ikka mõelnud, et kellele see raamat võiks sobida ja senise tagasiside põhjal, mida muide on olnud väga palju, olen täitsa hämmingus, et nii paljud erinevad inimesed mulle kirjutavad. Ma ei oleks osanud seda loota,” imestab Raud.



Tagasiside põhjal tundub, et inimesed, kes on sellest raamatust abi saanud, on nii rõõmsad kui kurvad, nii õnnelikud kui õnnetud ja autor julgeb senise tagasiside puhul arvata, et raamatust on õppida või kõrva taha panna igal inimesel.



“Väga palju on selliseid kirju, kus inimesed on mõelnud, et huvitav – ma olen täpselt samamoodi mõelnud nagu teie kirjutate ja olen arvanud, et olen kuidagi veidrik, aga nüüd sain kinnitust, et on veel inimesi, kes niimoodi mõtlevad. Samuti on väga isiklikku tagasisidet ja mõnel on oma elu väga puntras,” kirjeldab raamatu autor.



Kes aga eneseabiraamatutesse ei usu, võib kõike seda kirjapandut võtta aga kui meelelahutust.



Hea ja lõbus lugemine



“Kindlasti võib see raamat olla ka meelelahutus, vähemasti ma olen üritanud seda niimoodi kirjutada, et oleks ka lihtsalt hea ja lõbus lugeda,” möönab Raud.

Kui inimesel on probleeme, siis võiks igaüks vabalt oma elust raamatu kirjutada.

“Ma väga julgustan kirjutama oma mõtteid ja tundeid paberile, isegi kui pole plaanis mingit raamatut avaldada. Kirjutamine on igal juhul väga hea probleemide mõtestamise ja neist aru saamise vahend,” usub kirjanik.

