NÄDALALÕPP

Käsitöömeistrid kolisid Tuuru keldrisse

Reede, 18. november 2016.



Autor: Harda Roosna Reede, 18. november 2016. Foto: Harda Roosna Eile sättis Hiiumaa käsitööseltsi liige Sirje Eller (pildil) riiulitele kaupa – nädalavahetuseks tahetakse saare käsitöömeistrite kaupluse uksed ostjatele avada. Hiiumaa käsitööseltsi pood pole enam kaugeltki uus asi, kuid novembrist asub see Tuuru maja keldrikorrusel, tikkimisstuudio De- sigri ja Lauruse poe vahel.



Novembris on kauplus avatud reedeti kella 10–17 ja laupäeviti kella 10–14, detsembris tahetakse uksed avada ka nädala sees – et jõulukinke saaks valima tulla.



Sirje Eller oli pisut murelik, et müügipinda on uues kohas palju vähem kui käsitööseltsi enda Meistrite majas. Kauneid käsitöötooteid aga, mida tahaksid müüki anda enam kui sajaliikmelise Hiiumaa käsitööseltsi meistrid, on palju.

Samas mäletab Eller, kes on seltsi kuulunud kümme aastat, ka aegu, mil hiiumaist meenet polnud üldse võtta – nüüdseks on valik rõõmustavalt avar.

Käsitööseltsi enda Meistrite maja asub otse Tuuru kõrval aadressil Vabrikuväljak 2, kuid on sellest sajandijagu vanem – see ehitati kunagise Kärdla kalevivabriku meistrite jaoks. Muinsuskaitsealune hoone kuulub Hiiu vallale, varem Kärdla linnale, kuid ei omanik ega maja varasemad rentnikud ole midagi teinud, et maja päästa.



Sirje Eller kirjeldas, kuidas kivikatus praegugi läbi sajab, vesi seintelt alla voolab, seinapalkide alt muld hoonesse sisse pressib ja nõukogude ajal tulekahju üle elanud seinad aina mädanevad. “Kohutav pilt ja aina hullemaks läheb,” nentis Eller.



Käsitööselts on nüüd ponnistanud ja kirjutanud neli projekti, sest nii vana maja restaureerimine käib seltsi liikmetele üle jõu. Neljas oli edukas ja mullu sai Hiiumaa käsitööseltsi Meistrite maja regionaalsete investeeringutoetuste programmist kauaoodatud rahastuse – 32 000 eurot toetust, millele Hiiu vald on lubanud lisada 9000 eurot. Esimese etapi tööde maksumuse kogusumma on seega 41 000 eurot.



Esimeses etapis on vaja sademeveed majast eemale juhtida, vundament korda teha, laudis eemaldada ja tõenäoliselt vahetada hulk palke, katusekivid maha võtta ja katusekonstruktsioon uuendada.

Käsitööseltsi juhatuse liige Ain Jepišov on Hiiu Lehele öelnud, et maja täies ulatuses renoveerimiseks võib esialgsete hinnapakkumiste järgi kuluda kuni 350 000 eurot.

