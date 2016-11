NÄDALALÕPP

Orissaares treenivad naised intiimlihaseid

Reede, 18. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Täna õhtul ja homme hommikul toimub Orissaare spordihoones vaagnapõhjalihaste treening-kursus.



Õhtuses töötoas käsitletakse probleeme, mis võivad tekkida seoses nõrkade või ületoonuses vaagnapõhjalihastega ning millised muutused kaasnevad raseduse ja sünnitusega.



Räägitakse sellest, mida saab naine ise enda tervise ja heaolu tagamiseks ette võtta ning kuidas muuta ebamugavus- ja piinlikkustunne hoopis rõõmuks ja naudinguks. Ka annab juhendaja, töötoa läbiviija Katri Ristal (pildil), e-kursuse Naise Teine Süda autor, joogaõpetaja ja MTÜ Perele Toeks üks asutajatest, praktilisi juhiseid intiimlihaste toetamiseks ja treenimiseks igapäevaelus ning tehakse harjutusi, mis aitavad vaagnapõhjalihased üles leida ja neid tunnetada. Katri on tegelenud joogaga ca 15 aastat ning õppinud erinevaid intiimlihaste treenimise metoodikaid nii Eestis kui mujal maailmas.



Hommikuses töötoas tehakse praktiliselt läbi harjutused ja hingamistehnikad, millega naine saab toetada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset heaolu. Kõige toredam paljude intiimlihastega seotud harjutuste juures on see, et paljusid neist saab sooritada igal pool, igal ajal ja igas asendis.

Vaagnapõhja- ja korsetilihaste treenimine suurendab alakõhus energiat ja verevarustust, toob juurde hormoone, hapnikku ja toitaineid. Lihaste stimulatsioon, nende tahtlik pingutamine ja lõdvestamine, õige hingamine võivad leevendada ja ravida mitmeid günekoloogilisi probleeme, uriinipidamatusega seotud probleeme, tasakaalustada hormoone ja suurendada viljastumispotentsiaali. Õige hingamine rahustab närvisüsteemi ning suurendab keha tundlikkust.



Treening-kursus toimub 18. novembril algusega kell 19.20 ja 19. novembril kl 11. Vajalik on eelregistreerimine: Heidi Hanso (5341 3088) või Andla Rüütel (5340 1046). Autor: NL Reede, 18. november 2016.Õhtuses töötoas käsitletakse probleeme, mis võivad tekkida seoses nõrkade või ületoonuses vaagnapõhjalihastega ning millised muutused kaasnevad raseduse ja sünnitusega.Räägitakse sellest, mida saab naine ise enda tervise ja heaolu tagamiseks ette võtta ning kuidas muuta ebamugavus- ja piinlikkustunne hoopis rõõmuks ja naudinguks. Ka annab juhendaja, töötoa läbiviija Katri Ristal (pildil), e-kursuse Naise Teine Süda autor, joogaõpetaja ja MTÜ Perele Toeks üks asutajatest, praktilisi juhiseid intiimlihaste toetamiseks ja treenimiseks igapäevaelus ning tehakse harjutusi, mis aitavad vaagnapõhjalihased üles leida ja neid tunnetada. Katri on tegelenud joogaga ca 15 aastat ning õppinud erinevaid intiimlihaste treenimise metoodikaid nii Eestis kui mujal maailmas.Hommikuses töötoas tehakse praktiliselt läbi harjutused ja hingamistehnikad, millega naine saab toetada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset heaolu. Kõige toredam paljude intiimlihastega seotud harjutuste juures on see, et paljusid neist saab sooritada igal pool, igal ajal ja igas asendis.Vaagnapõhja- ja korsetilihaste treenimine suurendab alakõhus energiat ja verevarustust, toob juurde hormoone, hapnikku ja toitaineid. Lihaste stimulatsioon, nende tahtlik pingutamine ja lõdvestamine, õige hingamine võivad leevendada ja ravida mitmeid günekoloogilisi probleeme, uriinipidamatusega seotud probleeme, tasakaalustada hormoone ja suurendada viljastumispotentsiaali. Õige hingamine rahustab närvisüsteemi ning suurendab keha tundlikkust.Treening-kursus toimub 18. novembril algusega kell 19.20 ja 19. novembril kl 11. Vajalik on eelregistreerimine: Heidi Hanso (5341 3088) või Andla Rüütel (5340 1046).

Veel artikleid samast teemast »