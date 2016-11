NÄDALALÕPP

Indrek Liit tahab välja anda taustamuusika CD

Reede, 18. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 18. november 2016. Foto: Harda Roosna Akordionist Indrek Liit (pildil) kogub Hooandjas tuge oma järjekordsele CD-le, millel tema akordionilt kõlab n-ö taustamuusika. “See on selline lõõgastumise muusika. Saab mõnusalt aega maha võtta, vaikselt plaati kuulata ja puhata, et end argimõtetest välja lülitada ning nautida elu,” tutvustab autor plaadi kontseptsiooni.



Plaadil on lood “Besame Mucho”, “Blue Bossa”, maailma tuntuim tango Astor Piazzollalt “Libertango”, “Over the Rainbow”, “Take a Five”, “Muretu bluus” ja Liidi enda kirjutatud “Päikesekrooni tango”.

“Mulle väga meeldib tango ning akordion on väga tangolik pill,” selgitas Indrek Liit.



Autori sõnul teeb plaadi huvitavaks just eriliste pillide kasutamine. Lisaks Liidile musitseerivad sellel Eesti talent 2010 rohupillipuhuja Erki-Andres Nuut, nyckelharpal Janno Pokk, Eesti üks väheseid selle pilli valdajaid, ning klaveril hispaanlane Manu Sanches Garcia.



“Palades on palju improvisatsiooni ehk soolosid, seega pole kõik, mis kõlab, mitte täpselt kokku lepitud, vaid hetke ajel ja tundmustega kaetud,” kirjeldas autor.



Liidi sõnul on plaadi lood juba salvestatud, salvestused tehti Eesti Draamateatri stuudios ning Eesti muusikaakadeemia stuudios. Hooandjate toetust on vaja plaadi kujundamiseks, reklaamiks ning plaatide pressimiseks ja kiletamiseks.

Projekti leiab Hooandja veebilehelt aadressil www.hooandja.ee/projekt/taustamuusika-cd-plaat



Eilseks oli projekti toetanud viis hooandjat 50 euroga. Toetus makstakse välja, kui tähtajaks, 7. detsembriks saadakse kokku eesmärgiks seatud summa 1500 eurot. Vastasel juhul kantakse toetus toetajate arvele tagasi.



Eelmine plaat valmis hooandjate toel



Akordionist ja helilooja Indrek Liit on akordioni mänginud 24 aastat, olnud erinevate konkursside laureaat. Ta lõpetas akordioni eriala Otsa-koolis, on oma pillimänguoskust täiendanud Soomes ja Eesti muusikaakadeemias. Heliloominguga tegelenud 15 aastat ja õppinud seda Otsa-koolis ja Eesti muusikaakadeemias.



Ta on andnud välja kaks plaati. Mullu toetasid hooandjad Indrek Liidi CD “Pihlamarjasõda” väljaandmist.



Sellel plaadil on eesti kirjandusklassiku Ave Alavainu viisistatud luuletused. laulavad EMTA magistrikraadiga Marju Metssalu, mängivad EMTA-s viiulit tudeerinud Tuuliki Laane, Eesti ilmselt ainuke nyckelharpa mängija Janno Pokk ja Eesti talent 2010, rohupilli puhuja Erki-Andres Nuut.

Akordioni mängib Indrek Liit. Lisaks on plaadil paar lugu Hiiumaalt pärit rahvalauliku Madis Ristmägi sulest ja esituses.

NL Plaadil on lood “Besame Mucho”, “Blue Bossa”, maailma tuntuim tango Astor Piazzollalt “Libertango”, “Over the Rainbow”, “Take a Five”, “Muretu bluus” ja Liidi enda kirjutatud “Päikesekrooni tango”.“Mulle väga meeldib tango ning akordion on väga tangolik pill,” selgitas Indrek Liit.Autori sõnul teeb plaadi huvitavaks just eriliste pillide kasutamine. Lisaks Liidile musitseerivad sellel Eesti talent 2010 rohupillipuhuja Erki-Andres Nuut, nyckelharpal Janno Pokk, Eesti üks väheseid selle pilli valdajaid, ning klaveril hispaanlane Manu Sanches Garcia.“Palades on palju improvisatsiooni ehk soolosid, seega pole kõik, mis kõlab, mitte täpselt kokku lepitud, vaid hetke ajel ja tundmustega kaetud,” kirjeldas autor.Liidi sõnul on plaadi lood juba salvestatud, salvestused tehti Eesti Draamateatri stuudios ning Eesti muusikaakadeemia stuudios. Hooandjate toetust on vaja plaadi kujundamiseks, reklaamiks ning plaatide pressimiseks ja kiletamiseks.Projekti leiab Hooandja veebilehelt aadressil www.hooandja.ee/projekt/taustamuusika-cd-plaatEilseks oli projekti toetanud viis hooandjat 50 euroga. Toetus makstakse välja, kui tähtajaks, 7. detsembriks saadakse kokku eesmärgiks seatud summa 1500 eurot. Vastasel juhul kantakse toetus toetajate arvele tagasi.Akordionist ja helilooja Indrek Liit on akordioni mänginud 24 aastat, olnud erinevate konkursside laureaat. Ta lõpetas akordioni eriala Otsa-koolis, on oma pillimänguoskust täiendanud Soomes ja Eesti muusikaakadeemias. Heliloominguga tegelenud 15 aastat ja õppinud seda Otsa-koolis ja Eesti muusikaakadeemias.Ta on andnud välja kaks plaati. Mullu toetasid hooandjad Indrek Liidi CD “Pihlamarjasõda” väljaandmist.Sellel plaadil on eesti kirjandusklassiku Ave Alavainu viisistatud luuletused. laulavad EMTA magistrikraadiga Marju Metssalu, mängivad EMTA-s viiulit tudeerinud Tuuliki Laane, Eesti ilmselt ainuke nyckelharpa mängija Janno Pokk ja Eesti talent 2010, rohupilli puhuja Erki-Andres Nuut.Akordioni mängib Indrek Liit. Lisaks on plaadil paar lugu Hiiumaalt pärit rahvalauliku Madis Ristmägi sulest ja esituses.NL

Veel artikleid samast teemast »