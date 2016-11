NÄDALALÕPP

Jooga ei ole ainult lamamine

Reede, 18. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 18. november 2016. Foto: erakogu “Tihtipeale arvatakse, et jooga on midagi väga sügavat ja vaimset, mida ta ühest küljest ka on,” ütleb Saaremaalt pärit joogatreener Jaanika Kütt (27, pildil), lisades samas, et Yogafunci treening on mõeldud just neile, kes soovivad joogaga veidi tutvust teha, aga pole valmis veel 100% sellesse maailma sukelduma.



Jaanika sõnul on joogaga tegelemine sama populaarne kui jooksmine. “See annab võimaluse saada teadlikuks oma kehast,” sõnab Jaanika, lisades, et hingamise ja liikumisega mõjutad ju oma närvisüsteemi. Samuti suudad sa kontrollida oma emotsioone. Joogaga tegelemine annab stabiilsust, jõudu, energiat, enesekindlust ning ka painduvust. Tänapäeva kreisis maailmas on jooga (mis tahes stiilis) suurepärane tasakaalustaja, viitab ta.



“Jooga on lihtsalt üks vahend paljude seast, aga muidugi on inimesed muutunud teadlikumaks,” räägib Jaanika, viidates, et tänapäeval on ju väga aktuaalne ka näiteks esoteerika, kristallid ja muu selline.



Joogaõpingud Indias



Jaanika on joogaga ise aktiivselt tegelenud viimased kolm aastat. Ta hakkas kunagi käima Tallinnas Agama joogakoolis Hatha jooga kursusel, kuid siis tekkis töö tõttu mõningane paus. “Aga nagu teada, siis elus juhuseid ei ole. Sattusin elama piirkonda, kus asus ashtangavinyasa stiili praktiseeriv Joogaruum. Sealt algas minu uus teekond ja huvi jooga vastu süvenes üha enam,” märgib ta. Nimelt on neiu läbinud 200-tunnise joogatreenerikoolituse Indias. See oli katsumus, mida ta enda sõnutsi mitte millegi vastu ei vahetaks. Keeruliseks tegi selle just India troopiline kliima ja suur koormus nii füüsiliselt kui vaimselt, mis korraga tuli vastu võtta.



Samas sai ta vastu palju teadmisi nii joogast kui ka iseendast.

Indias liikus ta palju tavalistes turismikohtades – Goa, Mumbai, New Delhi –, kuid ka veidi põhja pool, joogapealinnas Rishikeshis. “Nägin, et õnneks ei ole palju vaja. Seal olles tekkis hea võrdlusmoment, kui haritud ja teadlikud on eestlased,” ütleb Jaanika. Indias vedeles näiteks prügi igal pool. Ka keskkond on suur mõjutaja. Lisaks õppis ta seal olles seda, et valge naine võib üksi Indiasse reisida ja end turvaliselt tunda, aga peab ise võimalikest ohtudest teadlik olema. “Ma õppisin, et on olemas kõhutunne, mis ütleb sulle, kas miski on okei või mitte. Õppisin ennast usaldama.”



Jooga on ka meestele



Jaanika sõnul on erinevaid jooga stiile ilmselt sama palju kui on erinevaid inimesi. Jaanika annab Yogafunci tunde Tallinnas Danceacti tantsustuudios. Yogafunc on nüüd traditsioonilisel Ashtanga joogal põhinev fitness-jooga stiil, kus liikumine on muusikaga kooskõlas.



Lisaks praktiseerib ta traditsioonilist Ashtanga joogat (mysore style). (Mysore on Inda linn, kust see stiil tänu Pattabi Joisile välja kasvas.)



Kui arvata, et jooga on rohkem naiste pärusmaa, siis selle väite lükkab Jaanika ümber. Jooga on mõeldud kõikidele inimestele. “Ashtanga jooga (mysore style) praktiseerijate seas võib kohata väga palju mehi. Näiteks minu enda õpetaja Jocke Salokorpi, kes on Ashtangat õpetanud ja praktiseerinud juba üle kümne aasta,” toob Jaanika välja ning lisab muiates, et võib-olla laiskadel inimestel võib joogaga tegelemine veidi keeruliseks osutuda.



Selleks, et hakata tegelema joogaga, peab kõigepealt tekkima huvi. Vastu tahtmist tundi tulla ei maksaks. Kasuks tuleb muidugi avatud meel ja soov saada teadlikuks oma kehast.



Kuna Ashtanga stiil on esialgu suhteliselt jõuline, siis võimalik, et esialgu on veidi raskem kui tavalises Hatha joogas, kus püsitakse poosides pikemalt. Ashtanga jooga on oma olemuselt liikumine koos hingamisega.

Ka ei ole konkreetset vanusepiiri, kellele võiks jooga sobida. Oluline on soov ja tahtmine ning sealt saab juba edasi liikuda, kinnitab treener, et jooga ei ole ainult lamamine ja igavlemine! Ühest küljest on see korralik treening ja teisest küljest töö oma närvisüsteemiga.



Jaanika annab kord kuus Kuressaare päevakeskuses joogatundi, mille teema on “Ole iseenda joogaguru”. Seal annab ta näpunäiteid, kuidas inimesed saaksid ise kodus joogat ja meditatsiooni praktiseerida ilma õpetaja abita.

Jõulukuu alguses ning jaanuaris saab aga hotellis Johan Spa teoks jooga nädalavahetus. Johan Spa hotelli turundusspetsialisti Kadri Veskimeistri sõnul on see võimalus ka kõigil saarlastel võtta aeg maha ja tegeleda kord kuus joogaga, et end aidata ja pimedal ajal veidi virgutada. Jaanika sõnul on joogaga tegelemine sama populaarne kui jooksmine. “See annab võimaluse saada teadlikuks oma kehast,” sõnab Jaanika, lisades, et hingamise ja liikumisega mõjutad ju oma närvisüsteemi. Samuti suudad sa kontrollida oma emotsioone. Joogaga tegelemine annab stabiilsust, jõudu, energiat, enesekindlust ning ka painduvust. Tänapäeva kreisis maailmas on jooga (mis tahes stiilis) suurepärane tasakaalustaja, viitab ta.“Jooga on lihtsalt üks vahend paljude seast, aga muidugi on inimesed muutunud teadlikumaks,” räägib Jaanika, viidates, et tänapäeval on ju väga aktuaalne ka näiteks esoteerika, kristallid ja muu selline.Jaanika on joogaga ise aktiivselt tegelenud viimased kolm aastat. Ta hakkas kunagi käima Tallinnas Agama joogakoolis Hatha jooga kursusel, kuid siis tekkis töö tõttu mõningane paus. “Aga nagu teada, siis elus juhuseid ei ole. Sattusin elama piirkonda, kus asus ashtangavinyasa stiili praktiseeriv Joogaruum. Sealt algas minu uus teekond ja huvi jooga vastu süvenes üha enam,” märgib ta. Nimelt on neiu läbinud 200-tunnise joogatreenerikoolituse Indias. See oli katsumus, mida ta enda sõnutsi mitte millegi vastu ei vahetaks. Keeruliseks tegi selle just India troopiline kliima ja suur koormus nii füüsiliselt kui vaimselt, mis korraga tuli vastu võtta.Samas sai ta vastu palju teadmisi nii joogast kui ka iseendast.Indias liikus ta palju tavalistes turismikohtades – Goa, Mumbai, New Delhi –, kuid ka veidi põhja pool, joogapealinnas Rishikeshis. “Nägin, et õnneks ei ole palju vaja. Seal olles tekkis hea võrdlusmoment, kui haritud ja teadlikud on eestlased,” ütleb Jaanika. Indias vedeles näiteks prügi igal pool. Ka keskkond on suur mõjutaja. Lisaks õppis ta seal olles seda, et valge naine võib üksi Indiasse reisida ja end turvaliselt tunda, aga peab ise võimalikest ohtudest teadlik olema. “Ma õppisin, et on olemas kõhutunne, mis ütleb sulle, kas miski on okei või mitte. Õppisin ennast usaldama.”Jaanika sõnul on erinevaid jooga stiile ilmselt sama palju kui on erinevaid inimesi. Jaanika annab Yogafunci tunde Tallinnas Danceacti tantsustuudios. Yogafunc on nüüd traditsioonilisel Ashtanga joogal põhinev fitness-jooga stiil, kus liikumine on muusikaga kooskõlas.Lisaks praktiseerib ta traditsioonilist Ashtanga joogat (mysore style). (Mysore on Inda linn, kust see stiil tänu Pattabi Joisile välja kasvas.)Kui arvata, et jooga on rohkem naiste pärusmaa, siis selle väite lükkab Jaanika ümber. Jooga on mõeldud kõikidele inimestele. “Ashtanga jooga (mysore style) praktiseerijate seas võib kohata väga palju mehi. Näiteks minu enda õpetaja Jocke Salokorpi, kes on Ashtangat õpetanud ja praktiseerinud juba üle kümne aasta,” toob Jaanika välja ning lisab muiates, et võib-olla laiskadel inimestel võib joogaga tegelemine veidi keeruliseks osutuda.Selleks, et hakata tegelema joogaga, peab kõigepealt tekkima huvi. Vastu tahtmist tundi tulla ei maksaks. Kasuks tuleb muidugi avatud meel ja soov saada teadlikuks oma kehast.Kuna Ashtanga stiil on esialgu suhteliselt jõuline, siis võimalik, et esialgu on veidi raskem kui tavalises Hatha joogas, kus püsitakse poosides pikemalt. Ashtanga jooga on oma olemuselt liikumine koos hingamisega.Ka ei ole konkreetset vanusepiiri, kellele võiks jooga sobida. Oluline on soov ja tahtmine ning sealt saab juba edasi liikuda, kinnitab treener, et jooga ei ole ainult lamamine ja igavlemine! Ühest küljest on see korralik treening ja teisest küljest töö oma närvisüsteemiga.Jaanika annab kord kuus Kuressaare päevakeskuses joogatundi, mille teema on “Ole iseenda joogaguru”. Seal annab ta näpunäiteid, kuidas inimesed saaksid ise kodus joogat ja meditatsiooni praktiseerida ilma õpetaja abita.Jõulukuu alguses ning jaanuaris saab aga hotellis Johan Spa teoks jooga nädalavahetus. Johan Spa hotelli turundusspetsialisti Kadri Veskimeistri sõnul on see võimalus ka kõigil saarlastel võtta aeg maha ja tegeleda kord kuus joogaga, et end aidata ja pimedal ajal veidi virgutada.

Veel artikleid samast teemast »