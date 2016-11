NÄDALALÕPP

Hiite fotovõistlusel said pärjatud kahe saare tegijad

Reede, 18. november 2016.



Autor: NL Reede, 18. november 2016. Pääro Metsandi foto Tärkma ohvritammest. Tänavu üheksandat korda toimunud rahvusvahelise hiite kuva- ehk fotovõistlusel tunnustati ka kolme saarlast ja kahte hiidlast.



Noorte 200-eurose peaauhinna pälvis Valjala koolis õppiv ja õpetaja Ester Vaiksaare juhendatud 14-aastane Eeva Helga Kupits Väkra hiies tehtud pildiga “Kolm õde“. Auhinnalistele kohtadele jõudsid oma fotodega ka Marek Laimets ja Höije Nuuter ning hiidlased Pääro Metsand ja Kairi Kalmann.



Tärkma ohvritamm



Pääro Metsandi foto “Muutuv ja püsiv” kujutab Tärkma ohvritamme kuupaistel. Enam kui 300-aastane pühaks peetud ohvritamm kasvab Hiiumaa lõunaosas, Emmaste-Tärkma küla piiril tee ääres. 1938. aastal on rahvaluulekoguja Enda Ennist üles kirjutanud, et puule viidi toitu, selle juures pidutseti, tantsiti ja tehti tuld. Teise maailmasõja alguses, 1941. aastal heideti puu kõrvale lennukipomm, mis puud vigastas. 1998. aastal mõõdeti puu kõrguseks 11 m ja ümbermõõduks rinna kõrguselt 509 cm ning sedastati, et puu tüves on õõnsus. Veel 20. sajandi algul ohverdati puule münte.



Pääro Metsand rääkis, et Tärkma tamme pildistamiseks oli tal mitu põhjust. Esiteks on see puu pildistatav ka fotograafiast lähtuvatel põhjustel. “Teisalt saab dokumenteerida fotona mida iganes, kuid head loomingulist kaadrit ei saa enamikust asjadest,” nentis ta. Veel üheks põhjuseks oli selle olulise pühapaiga tutvustamine ja teadvustamine või taasteadvustamine nii hiidlaste kui ka teiste hulgas. “Kipume olema lühikese mäluga ning tihti unustame püsiväärtused ja arusaamad, mis meid aastatuhandeid saatnud sel maanukal elades.”

Ta käis Tärkma ohvritamme korduvalt vaatamas, kuid seda õiget pildistamise tunnet ei tekkinud pikka aega. “Teadsin, et midagi on selles kõiges segavat, täiskuu ajal aga muutub maailm ja muutuvad tajud. Juba esimesest proovivõttest sain aru, et pilt on täis sümboleid.



Vana tamm oma püsivas kestvuses, kuu oma pidevas muutumistsüklis, kihutavad pilved, mis heitlikud oma olemuselt, ja inimese loodud tee, mis kitsendab jalutaja rada ja maailmapilti. Kõige tipuks veel otsesele piiramisele viitav okastraataed.



Seesugune seoste virr-varr pani mõtlema, kui keeruliseks oleme oma elu elanud ja kuidas püsivad väärtused jäävad meie radadelt kiiruse ja heitlikkuse tõttu tihti kõrvale,” räägib foto autor. Eelmisel aastal võitis Metsand hiite kuvavõistluse pühade kivide kategoorias täiskuuööl tehtud pildiga Pühalepa vallas asuvatest Põlise leppe kividest.



Ülendi püha pärn



Auhinnalise koha sai ka kujundaja ja fotograafi Kairi Kalmanni pilt Kõpu poolsaarel asuvast Ülendi küla ohvripärnast. Autor kirjutab üles ka püha puu lühikese eluloo, millele polegi suurt lisada: “Visa hingega pärna manu sattusin jaanipäeval. Päev oli vaikne ja vihmane ning tundus, et aeg oleks nagu seisma jäänud...



Naabertalus suitses korsten. Vanad aiandusajakirjad oli hooliv käsi räästa alla nöörile riputanud.



Auväärses eas hundikoer lamas osavõtmatus rahus keset teed. Ülendi pärna lugu on karm: 1989. aasta sügiskuul süüdati puu põlema.

Ometi ei andnud niinepuu alla ja tüvi hakkas aja möödudes võrseid välja ajama. Hiiumaa üks viimaseid ohvripuid ei andnud alla.



Vanasti peeti puud pühaks ja usuti, et kui talle ohvreid tuua, ravib puu tõbise ohverdaja haiguse. Pärn ise on tihedalt pahkasid täis. Pahkade kohta on teada järgmine legend. Kõpu mõisa kubjas tahtnud mõisa teenijatüdrukut nuhelda. Tüdruk jooksnud puu õõnsusesse varjule. Kubjas pole teda sealt kätte saanud ning peksnud pärna. Sellest hakanudki puule pahad kasvama. Puu pahkasid on peetud ka inimeste hädadeks, mis pärnapuu oma kanda on võtnud. Ülendi pärnapuule on ohvreid toodud just suvistepühal ja jaanipäeval. Muul ajal riputati sinna linte haigusest lahtisaamiseks.”



Võistlusel osales enam kui 700 pilti 170 autorilt. Noorim osavõtja oli nelja- ja vanim 82-aastane ning tase ulatus algajatest maailma tippudeni. Fotodel on jäädvustatud 31 riigi pühapaigad Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Austraaliast ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikast.



Kuvasid hindasid loodusfotograaf Arne Ader, ajakirjanik Helen Arusoo, kunstnik Elo Liiv ja etnoloog Svetlana Karm ERM-ist. Kokku anti välja 20 auhinda.

Hiite kuvavõistluse eesmärk on väärtustada ning jäädvustada ajaloolisi looduslikke pühapaiku, nendega seotud pärandit ning julgustada inimesi pühapaikadega tutvuma. Hiite kuvavõistlus toimub ka järgmisel aastal.

