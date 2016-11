NÄDALALÕPP

Kaks tundi elusaid metsaelamusi

Reede, 18. november 2016.



Isadepäeval sai mindud paariks tunniks metsa ja et seekord kahjuks pold kedagi kaasa tulemas, siis sai üksi ja üsna tasa liigutud. See aga andis paljugi põnevat juurde.



Kui alguses ootasin võimalikke seltsilisi Pritsumaja parklas, pakkus vaatemängu lustlik must oravake, kes peaaegu kõik puud ja rajad läbi sikerdas. Ikka üles ja alla, kõrvad kikkis hetkeks valvas olles ja taas edasi sibades.

Järgmine üllatus ootas pärast Malvaste koolimaja. Teele tuli kitseema oma tallega ja kui vaikselt auto peatasin, oli vahva jälgida, kuidas kitselaps hoolega emalt õppust võttis. Mina ei olnud lapse huviobjekt, hoolega jälgis ta ema liikumist – kas peab jooksma, seisma või veel midagi. Ema jälgis autot, ei pannud kohe jooksu, vaid tundus selgitavat lapsele, mis loom see auto on. Läks hetke pärast edasi, kitsetall vaatas alles siis korraks auto poole ja järgnes emale.



Militaarmuuseumi juurest rannametsa minnes oli risti tee peal ees ja tee ääres rabelemise jälgi, verd ja halle sulgi. Sääl oli siis kotkas einet võtnud ja arvatavasti metstuvi elik meigase nahka pistnud. Põhiline söögikoht oli kivi otsas – mugav ja ümbrust arvestav koht ju.



Ja kui siis tükk aega metsas rängatud ja kaasaegset metsaharvenduse kommet kirutud, sest kraavsügavad metsamasinate jäljed ja mahajäetud risu teevad ränkamise väga tervislikuks elik raskeks, tõusis umbes 50 m eemalt tema majesteet, hirvekuningas, sarvekrooni tippude vahe vähemalt meeter-poolteist või enamgi. Lahkus majesteetlikult oma lebamisaseme juurest, kinkides mulle vägeva hetke. Neid lebosid oli seal mujalgi, küll kitsede poolt maapinnani puhastet kui muidu lumepäälseid.



Ühe raiesmiku servas aga märkasin viit-kuut magamisaset, mille juures olid pärast tõusmist jäädvustunud kasukaraputusalad. Nagu kollakaspruune sooje herneid oleks lumele laiali loobitud. Magamislohk ise oli eriti pruunivärviline valgel lumel. Pruunpunakas värvus valgel lumel viitas arvatavalt punahirvede öisele laagrikohale.



Eks sattus ette ka kunagi sõdurite poolt kaevatud kaevikuid, muldonnide auke, tundmata vundamente ja raudbetoonrajatisi. Mitme aastaga tuttavaks saand nahkhiiredki olid laskemoonapunkris platsis. Minu tütre poolt ammu nime saanud Tondu, Kollu, Kummu ja Krimpsu nägid laes rippudes juba arvatavasti talveund ja Nässu lendas veel kas kohta otsides või korraks ülesärganuna liblikatest pruukosti võttes ringi.



Nahkhiiri nende talveune ajal ei häiri niivõrd valgus kui müra ja temperatuuri järsud muutused. Nõnda ei tasu talveunes magavatele nahkhiirtele väga ligidale minna, sest inimese soojus ja hingeaur võivad neid segada. Pealegi kulutab talvine ärkamine liigselt loomakeste energiat ja võib seega hukatuslikuks saada.

