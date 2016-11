NÄDALALÕPP

Otsitakse võimalusi kasutada vähem suhkrut

Reede, 18. november 2016.



Ajal, mil uus valitsus unistab suhkrumaksust, on tore teada, et inimesed unistavad ka suhkruvabast hoidistamisest.



Saarte Sahvrit pidav Lii Kirves ütleb, et inimesed on muutunud järjest teadlikumaks ning väga täpselt uuritakse, kuidas üks või teine hoidis tehtud on ja kui palju on kasutatud suhkrut.



“Ideaalis võiks moos olla magus, aga suhkruvaba,” naerab poe omanik.

Toitumisnõustaja Angela Ling (pildil) kinnitab, et osa marju säilib hästi ka ilma suhkruta. Näiteks mustikaid ja pohli võib vabalt keeta ilma suhkruta, sest neil on säilitusained sees, aga siis pole see enam moos, on lihtsalt hoidis.

“Mõned on kasutanud viimasel aja suhkru asendajana steviat,” lisab Angela.

Stevia magusaine saadakse samanimelise taime lehtedest. Paljud on kuulutanud stevia turvalisimaks ja parimaks kättesaadavaks sahhariinivabaks magustajaks. See kehtib siiski vaid stevia lehtede kohta.



“Suhkrulehte saab ka ise kasvatada. Tean inimesi, kes on seda kasvatanud. Nad võtavad selle lehe ja panevad näiteks maasikate sisse ning see teeb magusaks küll. See leht on erakordselt magus, aga tal on teatud kõrvalmaitse. Nii et kui sa pole sellega harjunud, siis võib see natuke häirida, aga moosi teeb magusaks küll,” iseloomustab Angela.



Steviapulber pole nii kasulik



Samas hoiatab toitumisnõustaja, et poodides müüakse ka rafineeritud steviat, mis on valge pulber.

“Selles osas olen väga kahtleval seisukohal. Kui näiteks võtad suhkruroo ja närid seda rafineerimata kujul, siis on see hea, aga rafineeritud suhkur pole enam see. Sellepärast olen ka stveiapulbri osas kahtleval seisukohal,” lisab Angela.



Steviapulber ei tõsta veresuhkru taset nii palju kui tavaline suhkur ja kui inimesel on diabeet, siis see võib olla hea asendus, aga kui inimene on terve ja tahab lihtsalt vähem magusat süüa, siis peaks hoolitsema selle eest, et menüü oleks toitainerikas ja toitumine regulaarne.



“Tuleks süüa marju, kaunvilju, köögivilju, mis tekitavad täiskõhutunde. Magusaisu tekib ju sellest, et söök on toitainevaene või liiga süsivesikurikas. Kui toit tõstab veresuhkru näidu kõrgele ja siis see langeb jälle alla, siis esimene asi, mida inimene teha tahab, on midagi magusat süüa,” kirjeldab Angela nõiaringi.

Tuleks mõelda, kas üldse peab nii palju magusat sööma. Angela ütleb, et ta teab oma isiklikust kogemusest, et siis, kui ta hakkas sööma regulaarselt kaunvilju, kadus magusaisu ära, sest kaunviljades on palju mineraal- ja kiudaineid ning hästi aeglaselt vabanev energia, mis hoiab kaua aega kõhu täis ja tahad palju vähem magusat.



Kas aju vajab magusat?



Kuid räägitakse ju, et aju turgutamiseks on vaja magusat.

“Aju vajab glükoosi, mitte magusat. Glükoosi saab aga marjadest, puuviljadest, köögiviljadest, täisteraviljadest. Kes teeb rasket füüsilist tööd, ei pea koju tulles sööma mitte magusat, vaid kaerahelbeid, ube, kikerherneid, läätsi, täisterariisi, köögivilju. Neid toiduaineid peaks sööma suures koguses, mitte suhkrut,” kinnitab nõustaja.



Hommikul enne tööle minekut tuleks süüa korralikult aeglaselt imenduvaid süsivesikuid – hirssi, ube, hapukapsast, lisaks munast valku. Siis jaksab inimene rasket tööd teha. Mõttetööga on samamoodi. Kui sööks lihtsalt magusat, siis ei jaksaks nii palju.



“Tahad jälle kohvi ja koogikest, aga aju ei vaja mitte magusat, vaid vajab glükoosi ja selle allikad on erinevad,” rõhutab Angela.

Ka moosidesse võiks panna vähem suhkrut. Kui purgid on korralikult kuumutatud ja steriliseeritud, siis ei lähe moos käärima. Kes aga hapumat moosi ei armasta, siis võiks panna marjad sügavkülma ja süüa näiteks pudru peale koos banaaniga, mis annab magusust.



Hiljutises “Ringvaate“ saates tutvustati raamatut “Hullult head valge suhkruta magustoidud. Retseptid loomingulisele inimesele“. Autorite sõnul olid nemad ise suhkrusõltlased, kes tarbisid varem iga päev šokolaadi ja muid maiustusi. Uues raamatus on toitude magustajana kasutatud mett, kuivatatud puuvilju, steviat vmt.

