Debora jõuab linnateatri lavale

Reede, 11. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 11. november 2016. Etendus Paljasjalgne Debora. Neljapäeval teatriproovis. Esiplaanil vasakul Merilin Kirbits (noor Debora) ja Piret Rauk (vana Debora), taga Arvi Mägi (Aadu Hint). FOTO: Valmar Voolaid Esmaspäeval, 14. novembril esietendub Kuressaare Linnateatris Urmas Lennuki kirjutatud näidend “Paljasjalgne Debora“. Lavastus on pühendatud Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale.



“Ma peaks ütlema, et olen väga rahul nii teksti, oma töö kui ka näitlejatega,“ ütles lavastaja Raivo Trass kolmapäeval Nädalalõpule. Ta viitas, et “Paljasjalgne Debora“ on üks väga hingeline lugu ühest Eesti poetessist, kes on Saaremaaga seotud ja on seotud ka Saaremaalt pärit kirjanikega. “See on niisugune väga lüürilise, romantilise hingeeluga luuletaja, tõlkija, tema kannatuste rada, ütleme niimoodi,“ kirjeldas Raivo Trass, kelle sõnul on etendust vaatama oodatud kõik. Ning kindlasti ka just noorem publik. “Sest see on meie kultuurilugu,“ põhjendas ta. Samas lisas, et saarlane on nii tugev inimene ja teda on alati huvitanud, kes on siin elanud, mida nad on siin teinud.



Raivo Trassi sõnul kogu lavastamisprotsessi juures midagi keerulist ei olnud. Sügisest peale on sellega tegeletud ja nüüd on lõppetapp. Täna ja homme antakse etendusele veel viimane, lõplik lihv. “Me oleme head tööd teinud, igatahes mina tunnen ennast hästi,“ kinnitas lavastaja veel kord.



Saaremaal Raivo Trassile enda sõnul väga meeldib. “Saaremaa on väga kallis maa, ja seda mitmes mõttes. Ta on nii armas kui ka kallis. Aga mulle meeldib siin olla ja loodan, et siin on tulevikku. Kui ma kuulsin, et siin on nii palju õpilasi gümnaasiumides, siis see teeb ainult rõõmu, ja muidugi on siin toredat teatrit ka,“ muheles Raivo Trass.



Tugev taustatöö



Etenduses kirjanik Juhan Smuuli kehastav näitleja Andres Raag Tallinna Linnateatrist ütles, et ta on teinud tõsist tööd ja kirjanik Smuuli kohta uurinud piisavalt palju tausta. “Tema teoseid just sellega seoses väga palju lugenud ei ole, aga ERR-i arhiivist võtsin materjali ja kuulasin just intervjuusid,“ rääkis Raag. Küsimusele, kuidas ta ise tulemusega rahul on, vastas hinnatud näitleja, et alati võib ju paremini olla. “Aga vastavalt võimalustele ja algmaterjalile teen nii hästi kui suudan.“ Kuressaare Linnateatris on Andres Raag kaasa löönud päris paljudes etendustes. Viimane lavastus, kus ta mängis ja mida praegugi veel lavalaudadel näha saab, on “Ülevaataja“.



Direktori asetäitja loomealal Aarne Mägi kehastab etenduses episoodiliselt Anton Vaarandit, kes kohtub noore Deboraga neljas stseenis, ja “päris vilksamisi“ ka Alo Hoidret. “Aga näidendi kogumahust on see vaid kümnendik,“ märkis Aarne Mägi, viidates, et tal on väike roll, “selline magus kohe“ – hea mängida. Samuti ütles ta, et Raivo Trassi puhul on tegemist suurepärase lavastaja ja kindlasti ka näitejuhiga, kes ei jäta ühtki olulist, ka pisidetaili mängust välja. “Meeldiv töö, igatahes,“ kinnitas Aarne Mägi.



Kuressaare Linnateatri direktor, etenduses eaka Debora rolli mängiv Piret Rauk ütles, et väga suurt abi selle lavastuse väljatoomisel ja ka näidendi kirjutamisel on saadud Ülo Tuulikult. “Tema lood ja mälestused on hindamatu väärtusega,“ tähendas Rauk, viidates, et oluline on märkida ka see, et näidendi kirjutamise idee tuli Laimjalast. Teatripoolsed tänud kuuluvad Anna-Liisa Õispuule, Kaja Sepale, Milvi Rapile. Etendus on ka sünnipäevakingitus kogu ettevõtmise algatajale, sest just 14. novembril on Kaja Sepal sünnipäev.



