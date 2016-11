NÄDALALÕPP

Trio Romansid kultuurikeskuses

Reede, 11. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 11. november 2016. Foto: Facebook Laupäeval, 12. novembril kl 18 toimub Kuressaare kultuurikeskuses trio Romansid esikplaadi kontsert. Esinevad Ruslan Trochynskyi, Andre Maaker, Juhan Suits (pildil).



Tuntud folk- ja jazzmuusikuid ühendab lisaks kodulinnale Viljandile ka huvi eri rahvaste romansside vastu.

Klassikalise haridusega, kuid Eestis pigem folkmuusikuna tuntud tromboonimängija Ruslan Trochynskyi, armastatud jazzkitarrist Andre Maaker ja folgigurust torupillimängija Juhan Suits on leidnud ühise helikeele – ROMANSID!

Spontaansest koosmängimisest Viljandi Rohelise maja kohvikus kasvas idee tuua kuulajateni muusika, mida mehed seni kodus salaja teinud või lapsepõlves kuulsatele artistidele kaasa laulnud.



Plaadilt ei tasu oodata n-ö klassikalist romansikontserti, sest tuntud romansid on muusikute loomusele vastavalt interpreteeritud ja pakutakse nii äratundmis- kui väikese vimkaga üllatuselamusi. Kevadisel debüüdil võttis publik uut kooslust niivõrd hästi vastu, et “publiku tungival soovil” suundusid Ruslan, Andre ja Juss Andre Tuhalaane stuudiosse ning mängisid kogu uusloomingu salvestusmasinasse. Juhtumisi piidles metsaservas fotograaf Lairka Kalamaika. Ukraina romansse on aidanud eesti keelde panna Anzori Barkalaja. CD kujundab Epp Barkalaja.



Piletid müügil Piletilevis ja Kuressaare kultuurikeskuses. Tuntud folk- ja jazzmuusikuid ühendab lisaks kodulinnale Viljandile ka huvi eri rahvaste romansside vastu.Klassikalise haridusega, kuid Eestis pigem folkmuusikuna tuntud tromboonimängija Ruslan Trochynskyi, armastatud jazzkitarrist Andre Maaker ja folgigurust torupillimängija Juhan Suits on leidnud ühise helikeele – ROMANSID!Spontaansest koosmängimisest Viljandi Rohelise maja kohvikus kasvas idee tuua kuulajateni muusika, mida mehed seni kodus salaja teinud või lapsepõlves kuulsatele artistidele kaasa laulnud.Plaadilt ei tasu oodata n-ö klassikalist romansikontserti, sest tuntud romansid on muusikute loomusele vastavalt interpreteeritud ja pakutakse nii äratundmis- kui väikese vimkaga üllatuselamusi. Kevadisel debüüdil võttis publik uut kooslust niivõrd hästi vastu, et “publiku tungival soovil” suundusid Ruslan, Andre ja Juss Andre Tuhalaane stuudiosse ning mängisid kogu uusloomingu salvestusmasinasse. Juhtumisi piidles metsaservas fotograaf Lairka Kalamaika. Ukraina romansse on aidanud eesti keelde panna Anzori Barkalaja. CD kujundab Epp Barkalaja.Piletid müügil Piletilevis ja Kuressaare kultuurikeskuses.

Veel artikleid samast teemast »