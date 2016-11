NÄDALALÕPP

Ahto Laadoga näitus “Klassika tuules”

Reede, 11. november 2016.



Autor: Lii Pihl Reede, 11. november 2016. Ahto Laadoga mõned aastad tagasi Keila kultuuurikeskuses näitust avamas. Foto: Delfi/Valdur Vacht Täna, 11. novembril kl 16.30 avab Kuressaare Raegalerii pärast kahekuulist remonti oma sügishooaja Haapsalust pärit kunstniku Ahto Laadoga näitusega “Klassika tuules“.



Haapsalu kunstiklubi liige Ahto Laadoga (1958) on sündinud ja kasvanud Haapsalus. Joonistamisega hakkas ta tegelema juba kooliajal. Mitmel aastal võttis ta osa kujutava kunsti kaugõppekursustest, mis toimusid Tartu kunstimuuseumi juures kaheksakümnendatel aastatel. Hiljem on ta end täiendanud individuaalkursustel tegevkunstnike juhendamisel Eesti riiklikus kunstiinstituudis ning omandanud teadmisi maali ja kunstiajaloo alal.



Ahto Laadoga on töötanud kunstnik-dekoraatorina ja kujunduskunstnikuna ning omanud Haapsalus kunstigaleriid. Praegu tegutseb ta kinnisvara alal ja on vabakutseline kunstnik. Ahto Laadoga elab nii Haapsalus kui Tallinnas.

Ahto Laadoga lemmikteemadeks on loodusmaal, sh meri, ja portreemaal. Peamiselt valmivad tema tööd õlimaalitehnikas. Ahto Laadoga maalid on näituste ja üksiktöödena rännanud Soome, Rootsi, Hollandisse, Hispaaniasse, Saksamaale, Inglismaale, Ameerikasse ja Venemaale. Paljud tööd ilustavad Eesti kodude seinu.



