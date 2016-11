NÄDALALÕPP

Kolm kaunist kontserti Kärdla muusikakoolis

Reede, 11. november 2016.



Autor: Harda Roosna Reede, 11. november 2016. Klaveripäeva Kärdla muusikakoolis korraldab pianist ja Käina huvikooli klaveriõpetaja Olesja Voronjuk. FOTO: Harda Roosna Novembrikuus kõlab Kärdla muusikakoolis kaks toredat kontserti – klaveripäev, jõulukontsert, detsembris ootab kuulajaid kolmas, luutsinapäeva kontsert. Klaveripäeva “Loodus meie ümber” korraldab pianist ja Käina huvikooli klaveriõpetaja Olesja Voronjuk. Päeva idee sündis vestluse käigus koorijuhi Raili Kaibaldiga.



“Kuna Käina huvikoolis on olemas juba pikaajaline Tobiase klaverikonkursi traditsioon, tekkis soov korraldada midagi huvitavat ja teistsugust ka Kärdla muusikakoolis,” selgitas Kaibald.



Klaveripäeva korraldamisega soovitakse populariseerida klaverimuusikat Hiiumaa laste seas ning luua sõprussidemeid naabruses asuvate väikeste Eesti muusikakoolidega.



Ürituse formaat ei sisalda rangeid nõudmisi ega vanusepiiranguid, seega võimaldab osa võtta kõigil klaverimänguhuvilistel lastel.



Muusikat täis kokkusaamine hõlmab tervet päeva – Haapsalust, Orissaarest ja Käinast tulevad külalised, koos valmistutakse kontserdiks, koos süüakse lõunat ja puhatakse ning luuakse sõprussidemeid. Klaveripäev reedel, 14. novembril kestab kella 12–17. Päeva krooniks on meeleolukas kontsert “Loodus meie ümber”, mis algab kell 14 Kärdla muusikakooli saalis.



Päeva kokkukutsujaks on eelmisel aastal Hiiumaale elama tulnud Olesja Voronjuk, kes lõpetas Eesti muusika- ja teatriakadeemia magistrantuuri pianisti erialal 2014. aastal. Voronjuk on osalenud mitmetel konkurssidel ja meistrikursustel ning olnud kontsertmeister mitmetele kooridele. Juba õppimise ajal asus ta klaverit õpetama Antsla muusikakoolis ning tema klaveriõpilased on pälvinud häid tulemusi mitmetel konkurssidel ja festivalidel.



Laste väike laulupidu



Pühapäeval, 27. novembril kell 16 hakkab Kärdla muusikakoolis, Uus tn 4, kõlama teemakohane kontsert “Jõulud jõudvad”. Sündmust võiks pidada omamoodi väikeseks laste laulupeoks, kuna osalisi on kokku ligi 60.

Kontserdi peaesinejateks on Eesti Raadio laululapsed, kuid ühislaule lauldakse ka koos Kärdla muusikakooli laululastega. Kontserdile on oodatud kõik, kes muusikat armastavad.



Külla kutsutud Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekooris laulavad ja tantsivad 12–15-aastased tüdrukud. Lauluõpetajad on Kadri Hunt ja Kaie Tanner, tantsuõpetaja Märt Agu ning hääleseadja Anu Aimla.

Kontserdi Hiiumaale tooja on koorijuht Raili Kaibald, kelle südamesooviks on lastes ja noortes äratada laulutahet ning innustada muusikat esinemiste kaudu teisteni viima.



“Soovin, et meie laululapsed näeksid ja kuuleksid, millise rõõmu ja enesekindluse võib anda esinemine ja muusikas olemine,” sõnas Kaibald.

Eesti Raadio laulustuudios tegutseb kokku kolm koori: ettevalmistuskoor, mudilaskoor ja tütarlastekoor. Kõik kolm on pälvinud palju tunnustust nii kodu- kui välismaal. Mullu plaadistati Arvo Pärdi 80. sünnipäeva puhuks tema lastelaulude CD “Lapsepõlve lood”, sel suvel võitis tütarlastekoor esikoha Cantonigrose rahvusvahelisel koorifestivalil.



Kontsert “Luutsinapäev”



Teisipäeval, 13. detsembril kell 18 algab Kärdla muusikakoolis luutsinapäeva kontsert, mille kokkukutsujaks kooli direktor Arvo Haasma. Nagu varasematest aastatest tavaks, teeb muusikakool kontserdi korraldamisel koostööd mõne teise kunstiliigiga. Eelnevatel aastatel olid nendeks Tiina tantsustuudio ja Kärdla Nukuteater ning õpetaja Mare Murumetsa õpilased. Kes sel aastal, on veel üllatus.



Kärdla Kammer-koor kasvab



Kärdla muusikakooli saalis harjutab ka Kärdla Kammerkoor, mida dirigeerib koorjuht Raili Kaibald.

Sel hooajal valmib kooril kaunitest nääri- ja jõululauludest väike kava ning koor on avatud kutsetele jõulu- ja nääriüritustele, kuhu viis-kuus tuntud laulu sobida võiks.



