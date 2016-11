NÄDALALÕPP

Noorte meeste toredad kontserdid

Reede, 11. november 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 11. november 2016. Paul Neitsov (vasakul) ja Margus Vaher on andnud viimase kahe aasta jooksul duona üle saja kontserdi. Homme, päev enne isadepäeva kell 19 musitseerivad Arensburgi sohvabaaris Muusa Margus Vaher ja Paul Neitsov.



Saaremaalt pärit Margus Vaher ütleb, et satub kodukanti ema ja vanaema vaatama vähemalt kord poolteise kuu jooksul. Koostööst Neitsoviga räägib Vaher aga vaid kiidusõnu. Viimase kahe aasta jooksul on mehed duona andnud üle saja kontserdi.



“Ükskord juhtus nii, et vaja oli “Terevisiooni“ mängima minna ja mu tavapärane kitarrist ei saanud tulla. Olin Pauli mängimas kuulnud ansamblis Wilhelm ja ta osales selle bändiga ka “Eesti laulul“. Helistasin talle ja saime kokku. Ta on muusikaliselt lihtsalt nii äge tüüp, et meil polnud vaja isegi üle viie minuti proovi teha ja läksime ning tegime teles selle asja ära. Sellest ajast peale anname väga palju kontserte koos,” räägib Vaher duo sünniloo.



Meeste kavasse kuulub nii omaloomingut kui ka maailma ja Eesti kullafondi kuuluvaid lugusid. Sel maagilisel õhtul saab kõrvupaitavat muusikat nautida nii vokaalesituses kui ka kuulda mõnd Paul Neitsovi virtuoosset instrumentaallugu, alates Arvo Pärdi “Ukuaru valsist“ kuni bugi-vugi tempokamate lugudeni välja.



Hea koostöö



“Meil on hästi hea muusikaline mõistmine. Meile meeldib, et meie kontserdid on hästi vahetud ja mõnusad. Räägime laulude vahele põnevamaid juhtumisi oma elust, loeme mõned luuletused ja räägime mõned anekdoodid. Teeme nii, et kõigil oleks mõnus,” loob Vaher õhtust pildi.



Vaher tunnistab, et see on talle omane, et ta tahab publikuga suhelda.

“Minu jaoks muusiku või artisti olemus on see, et ta ongi artist ja meelelahutaja ja mina pean väga nõrgaks artiste, kes ainult esitavad oma lugusid, aga kontakti publikuga nagu ei saavutagi.



Mulle meeldib läbi nende lugude tekitada mõnus vahetu, natuke humoorikas kontakt ja siis lauludega jälle edasi minna. See on minu viis ja läbi aastate ennast hästi tõestanud. Publikul on nägu naerul, kui nad ära lähevad ja mul endal ka. Toimub justkui energiate vahetus,” on artist rahul.

Õhtu jooksul saab sõna ka publik, keda kutsutakse kaasa lööma nii muusikalises viktoriinis kui luuletuste lugemises ja tasuks on auhinnad.

“Läheneme hästi spontaanselt ja loominguliselt.”



Saaremaal esineda on Vaheri meelest kuidagi mõnus ja kodune, sest ikka näed tuttavaid nägusid või mõni muusikaõpetaja tuleb kontserdile ja see võtab esinejal väikse varba värisema.



