NÄDALALÕPP

Riigipead ootavad külla

Reede, 11. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Helja Kaptein Reede, 11. november 2016. Eesti riigipeade elusaatust tutvustavat näitust esitles Hiiumaa muinsuskaitse seltsi liige Ain Tähiste (esiplaanil). Neljapäeval avas Hiiumaa muinsuskaitse seltsi liige Ain Tähiste Kärdla kultuurikeskuse näituseruumis näituse “Eesti riigipead 1918–1992”, mis kajastab ennesõjaaegsete riigipeade elusaatusi.



Tähiste nimetas väljapanekut küllaltki informatiivseks: “Lugeda on siin palju. Kirjas on see, kuidas oleme oma riigipäid aegade jooksul nimetanud ja seegi, kes kandis esimesena presidendi tiitlit.”



Ta oletas, et ehk pakub hiidlastele huvi, kas ka mõni siitkandist on riigitüüri juurde pääsenud. “Hiidlasi siiani pole, aga kõige lähem riigipea on pärit Läänemaalt,” ütles Tähiste.



Valdav enamus Eesti esimese iseseisvuse aegseid tegelasi sündis rahvusliku ärkamise tuules, nende vanemad olid jõudnud talud päriseks osta ning pingutasid, et anda oma lastele hea haridus. Enamasti õppisid nad õigusteadust.



Näitus koosneb tutvustavast tekstist ja 15 siluetist. Iga siluett kujutab üht riigipead ja räägib tema elusaatusest. Kui siluett seisab punast värvi alusel, tähendab see, et ta ei surnud loomulikku surma, vaid hukati, enamasti Nõukogude võimu poolt, osa aga jäi lihtsalt kadunuks. Ülejäänud, sinist värvi alusel seisvad riigipead elasid eksiilis ja surid kodumaast kaugel.



Näituse on koostanud Eesti muinsuskaitse seltsi esimees Peep Pillak ja väljapaneku Kärdlas kujundas Ott Lambing.

Rändnäitus “Eesti riigipead 1918–1992” on avatud 30. novembrini. Tähiste nimetas väljapanekut küllaltki informatiivseks: “Lugeda on siin palju. Kirjas on see, kuidas oleme oma riigipäid aegade jooksul nimetanud ja seegi, kes kandis esimesena presidendi tiitlit.”Ta oletas, et ehk pakub hiidlastele huvi, kas ka mõni siitkandist on riigitüüri juurde pääsenud. “Hiidlasi siiani pole, aga kõige lähem riigipea on pärit Läänemaalt,” ütles Tähiste.Valdav enamus Eesti esimese iseseisvuse aegseid tegelasi sündis rahvusliku ärkamise tuules, nende vanemad olid jõudnud talud päriseks osta ning pingutasid, et anda oma lastele hea haridus. Enamasti õppisid nad õigusteadust.Näitus koosneb tutvustavast tekstist ja 15 siluetist. Iga siluett kujutab üht riigipead ja räägib tema elusaatusest. Kui siluett seisab punast värvi alusel, tähendab see, et ta ei surnud loomulikku surma, vaid hukati, enamasti Nõukogude võimu poolt, osa aga jäi lihtsalt kadunuks. Ülejäänud, sinist värvi alusel seisvad riigipead elasid eksiilis ja surid kodumaast kaugel.Näituse on koostanud Eesti muinsuskaitse seltsi esimees Peep Pillak ja väljapaneku Kärdlas kujundas Ott Lambing.Rändnäitus “Eesti riigipead 1918–1992” on avatud 30. novembrini.

Veel artikleid samast teemast »