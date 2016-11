NÄDALALÕPP

Laulukonkurss “Võluhääl” tuleb jälle

Reede, 11. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 11. november 2016. Pildil Anne Kann (vasakul), Kairit Levit, Kateriin Aljas – fortuuna ja Triin Ella. FOTO: Anu Viljaste Juba järgmise nädala lõpus, 17.–19. novembrini toimub Orissaares möödunud aasta novembris ellu kutsutud üleriigiline noorte klassikalise laulu konkurss-festival “Võluhääl”. Ikka kultuurimajas ja seekord juba täiesti uue klaveri saatel.



“Uue klaveri tugevaimaks hooandjaks oligi ju “Võluhääle“ konkurss,” õhkas Orissaare kultuurimaja direktor Anu Viljaste, kes läheb festivalile vastu õnnetundega. “Suur rõõm ja kergus on hinges, lausa süda laulab, sest meil on lauljate saateks uus klaver.”



Selle aasta konkursil osaleb 19 juhendajalt kokku 57 lauljat Saaremaalt, Muhust, Ruhnust, Tallinnast, Tartust, Tõrvast, Raplast, Ahtmest, Alatskivilt, Narvast, Türilt, Kohtla-Järvelt, Tarvastust ning Hiiumaalt.

Nagu mullugi, konkureerivad noored omavahel neljas vanuserühmas: 8–10-aastased, 11–13- aastased, 14–16-aastased ja 17–19-aastased.



Tänavu ka meistriklass



“Indu lauluõpingute jätkamiseks said kindlasti nii möödunud aastal osalenud lauljad, nende juhendajad kui ka korraldajad,” ütles festivali üks initsiaatoreid, rahvusooperi Estonia solist Triin Ella.



Festival vältab tänavu pisut kauem, sest kavas on korraldada ka mitmeid kontserte Orissaare lähiümbruses. Samuti viiakse sel aastal lisaks töötoale läbi ühe žüriiliikme meistriklass.



Seekordne töötuba kannab pealkirja: “Meie keha – meie pill. Kuidas kehahoiakud ning -asendid aitavad kaasa vaba ja kaunikõlalise hääle tekitamisele”. Meistriklassis osalejate arv on piiratud, mistõttu võeti soovi avaldanute vahel loosi nii, et igast vanuserühmast saab osaleda üks laulja. Passiivselt, vaatlejana, saavad meistriklassist osa kõik festivali külalised.

Tänaseks on esinemisjärjekord paigas, esinejate nimekirja, infot festivali žürii ja kava kohta leiab MTÜ Festivo kodulehelt. "Loodame jälle suurt publikuhuvi ning seda, et festivalist saaks kena traditsioon, mida ikka ja jälle oodata," sõnas Viljaste.

