NÄDALALÕPP

SÜM ja rahvusraamatukogu naiskoor tähistavad 20-aastast sõprust

Reede, 11. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 11. november 2016. Saaremaa meeskoor SÜM suvisel reisil Peterburis. FOTO: erakogu Laupäeval, 12. novembril kl 15 annavad Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis ühiskontserdi “Me pole enam väikesed“ Saaremaa meeskoor SÜM ja Eesti Rahvusraamatukogu naiskoor. Dirigendid on Ester Soe, Mari Ausmees, Anneli Surva ja Oliver Povel-Puusepp.



“Laulusõprus rahvusraamatukogu naiskooriga sai alguse 1996. aastal, kui 16. märtsil toimus ühiskontsert Tallinna Toomkirikus,“ meenutas Saaremaa meeskoori SÜM juhatuse esimees Tiit Aavik. Ta lisas, et sealtmaalt on olnud kokku 20 ühiskontserti ja esinemist, lisaks veel laulupeod ja laulupäevad.

Ka on toimunud kuus naiskoori kontserdireisi Saaremaale ja neli SÜM-i reisi Tallinnasse, ühiskontserdireisid Lihulasse, Kihnu, Vilsandile ja Haapsallu.

“Seekordne kontsert tuleb jällegi niiöelda täispikk, kus kumbki koor esineb kümnekonna looga, lisaks ühislaulud,“ kirjeldas Aavik, kelle sõnul on meeskoori kavas laule nii varasemast repertuaarist kui ka paar päris uut, sellel hooajal õpitut. Kava on koostanud Saaremaa meeskoori SÜM peadirigent Ester Soe. “Loodame, et kõik kõlab ilusti.“



Kahel kooril palju ühist



Tiit Aavik märkis, et kuna see sõprus on kestnud nii kaua, siis ilmselt on kahel kooril väga palju ühist. Seda nii muusikalises plaanis kui ilmselt ka seltskondlikus läbikäimises. SÜM-il on veel teinegi sõpruskoor ja see on Lätist, Talsi naiskoor Vaiva. Need suhted on veel pikemad, saades alguse juba üsna kohe pärast SÜM-i loomist 1970-ndatel aastatel.



Eesti Rahvusraamatukogu naiskoor tegutseb alates 1991. aastast, liikmeid on 41. Lauljad on rahvusraamatukogu töötajad ja lugejad. Dirigendid on Anneli Surva ja Oliver Povel-Puusepp.



