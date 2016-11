NÄDALALÕPP

Käinas alustab täiskasvanute kunstikool

Reede, 11. november 2016.



Autor: NL Reede, 11. november 2016. Õpetaja Silli-Mai Kütt koos tänavuste kunstiosakonna lõpetajate Mia Maria Meldorfi (paremal) ja Britta Mai Martiniga. FOTO: Laur Meldorf Käina huvi- ja kultuurikeskuses alustab täiskasvanute kunstikool. Kaasteelise ja juhendajana hoiab vajalike materjalide ja töövahendite olemasolul silma peal samas majas kunstikooli õpetajana tegutsev Silli-Mai Kütt.



“Täiskasvanute kunstikool on sobiv koht oma käeliste oskuste täiendamiseks, uue juurdeõppimiseks ja enese arendamiseks kunsti väljendusvahendite kaudu,” selgitas Kütt. Kavas on tutvuda uute tehniliste võimalustega ja tegelda ka traditsiooniliste tehnikatega.



Esimene kokkusaamine on laupäeval, 19. novembril kell 13.15 Käina kultuurikeskuse kunstiosakonna ateljees. Esimesel kohtumisel lepitakse kokku edasised toimumisajad. Üks kokkusaamine kestab kolm täistundi.

Kursuse hind oleneb osalejate hulgast, aga jääb loodetavasti 10–20 euro vahele kuus.



