NÄDALALÕPP

Pereansamblite festival kutsub osalema

Reede, 11. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Homme, 12. novembril kell 14–17 toimub Orissaare kultuurimajas juba viiendat korda pereansamblite festival.



“Teame praegu, et esinema on tulemas vähemalt kolm pereansamblit,“ ütles Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste Nädalalõpule kolmapäeval. “Kuid alati on neid lõpuks kohale tulnud rohkem,“ lisas ta. Täna on viimane päev registreerumiseks. Huvilised võiksid endast märku anda Orissaare kultuurimajja, Anu Viljaste mobiilile 521 7700 või e-mailil anu.viljaste@gmail.com



Ettevõtmise peakorraldaja, Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu on öelnud, et korraldajatel ei ole mingeid kivisse raiutud reegleid. “Ansambel ei tähenda sellel festivalil mingit kindlat pillide või lauljate koosseisu.“ Nii näiteks võib esineda fonogrammiga, süntesaatori saatel, laulda üldse ilma saateta, mängida instrumentaalpalu, teha playbacki’i jne.



Mida rohkem erinevaid põlvkondi on kaasatud, seda uhkem.

Pärast kontserti on esinejatele ühine piruka- ja morsilaud. Autor: Ivika Laanet Reede, 11. november 2016.“Teame praegu, et esinema on tulemas vähemalt kolm pereansamblit,“ ütles Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste Nädalalõpule kolmapäeval. “Kuid alati on neid lõpuks kohale tulnud rohkem,“ lisas ta. Täna on viimane päev registreerumiseks. Huvilised võiksid endast märku anda Orissaare kultuurimajja, Anu Viljaste mobiilile 521 7700 või e-mailil anu.viljaste@gmail.comEttevõtmise peakorraldaja, Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu on öelnud, et korraldajatel ei ole mingeid kivisse raiutud reegleid. “Ansambel ei tähenda sellel festivalil mingit kindlat pillide või lauljate koosseisu.“ Nii näiteks võib esineda fonogrammiga, süntesaatori saatel, laulda üldse ilma saateta, mängida instrumentaalpalu, teha playbacki’i jne.Mida rohkem erinevaid põlvkondi on kaasatud, seda uhkem.Pärast kontserti on esinejatele ühine piruka- ja morsilaud.

Veel artikleid samast teemast »