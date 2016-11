NÄDALALÕPP

Eesti Laulul ka kaks hiidlast

Reede, 11. november 2016.



Eesti Laul 2017 eelžürii valis kahe päeva jooksul 242 võistlusele laekunud laulu seast välja 20 paremat. Teiste hulgas olid edasipääsenute hulgas ka kaks hiidlast – Leemet Onno (pildil) ja Vallo Kikas.



Kikas oli üks Elina Borni ja Stig Rästa 2015. aasta Eurovisioonil Eestit esindanud laulu “Goodbye to Yesterday” ja mullu Jüri Pootsmani esitatud eurolaulu “Play” üks autoreid. Tänavusel konkursil on Kikas taas ühes tiimis laulu “In Or Out” ühe autorina, laulu esitab Elina Born.



Seevastu Onno on konkursi Eesti Laul finaalis esimest korda. “Tõsi ta on, et kahekümne hulka pääsemine on ise juba üks väga suur võit!” ütles Onno rõõmsalt. Oli ju tänavu konkursile saadetud lugusid rohkem kui kunagi varem – 242.



Leemet Onnol on laululoojana abiks Ed Struijlaart ja laulu esitab Onno ise. Ed Struijlaart on Hollandist pärit lugudekirjutaja, helilooja ja laulja. “Ediga tuvusime internetis mõni aeg tagasi,” rääkis Onno, et nad on mõnda aega suhelnud ja ideid vahetanud ning nüüd siis on tulemus käes.



Nii mõnigi konkursile esitatud laul on sündinud üsna suure tiimi ühisloominguna, aga Onno ütles, et nemad otsustasid seekord rohkem isekeskis hakkama saada: “Sellele ei olegi mingisugust seletust. Pigem seekord on sedasi.”

“Ed Struijlaart saatis mulle ühe idee, mida kuulates hakkas see kohe väga meeldima,” meenutas Onno. “Hakkasime seda koos edasi arendama, Ed tuli mõningate sõnade peale ning siis kahepeale kokku saime visiooni paika. Ed vormistas sõnad, mina korrigeerisin natukene loo mõtet. Ja nii see kompott valmis saigi.”



Laulu pealkirja “Hurricane” võib tõlkida tormi või lausa orkaanina. Onno selgitas, et nende laulus võiks see tähendada pigem tormi ja see lugu võib kõlada igaühele erinevalt. Lugu jätab tõlgendamiseks piisavalt ruumi, aga märksõnadeks on armastus, viha, suur segadus, laialilõhutud vaimne maailm. “Aga minule isiklikult on see lugu on vägagi raskest-huvitavast-armastusest kellegi vastu,” lisas Onno.



Leemet Onno ütles, et tema põhitegevuseks on muusika igas mõttes, aga töötab ta ettevõttes OÜ Extery. Kodusaarele pole ta viimasel ajal peaaegu üldse jõudnud. “Tahaks küll, aga pean töötama oma unistuste ja sihtide nimel,” ütles laulja.



Emmastes sündinud ja kasvanud Leemet Onno on varem jõudnud laulusaate “Eesti otsib superstaari” finaali, esinenud lapsena Laulukarusselli finaalis ja valitud Hiiumaa parimaks nooreks lauljaks. Tema juhendja kooliajal oli lauluõpetaja Heli Lindmäe.



Autor: Helja Kaptein Reede, 11. november 2016. Eesti Laul 2017 poolfinaalid on 11. ja 18. veebruaril. Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi viis laulu, mille seast valitakse võitja Eesti Laul 2017 4. märtsil Saku Suurhallis toimuvas finaalis.

