NÄDALALÕPP

Hobuveok kergendab ratsude transportimist

Reede, 11. november 2016.



Autor: Helja Kaptein Reede, 11. november 2016. Hobuste veoks mõeldud Iveco üks külg avaneb ja muutub kaldteeks, mida mööda hobused peale sammuvad. Jaanus Berkmann on see, kes tavaliselt auto roolis istub. Hiiumaa ratsaspordiklubi liikmed soetasid endale kevadel veoauto, mille peale mahub korraga kuus ratsut – võistlustele sõit on nüüd palju soodsam.



Hiiumaa ratsaspordiklubi juhatuse esimees Jaanus Berkmann teab, et päris suured ja kaasaegsed hobuveokid on sellised, kus sees isegi saunad ning auto seismise ajal “sõidavad” külgedest välja toad ja köögid. “Meie klubi ei saa lubada luksust osta uut autot ja sellegi soetamiseks müüsime auto külgedele võimalikult palju reklaampinda,” nendib ta.



Nii soetas klubil ühe vanema mudeli, mis samas on väga vajalik ja täiesti korras. “Oluline on, et masin oleks korras ja turvaline, luksust polegi meile vaja. Selle masinaga on tunduvalt odavam koos trennilastega mandril võistlustel käia,” nentis ta.



Turvaline “pakkimine”



Kümne meetri pikkuse veoki külgedelt käivad luugid lahti. Kolm hobust mahuvad taha, risti sõidusuunaga. Igaüks neist on päitsetega kindlalt treileri külge kinnitatud ja hobuste vahel on plaadid. Kinnitus on turvalukuga juhuks, et kui midagi juhtub, saaks selle kiiresti avada.



“Kui kinnitus satub pinge alla, näiteks kaotab hobune hetkeks tasakaalu ja võib olla põlvili maas, pea rippus, siis saab selle ühe liigutusega avada,” selgitas Berkmann.



Veel kolm hobust mahuvad sisse auto külje poolt. “Hobune läheb mööda allalastud autokülge, mis muutub kaldteeks, külje pealt sisse. Siis keeratakse ta tagumikuga sõidusuunda ning pannakse raamistikule toetuv paks plank vahele, seejärel sisenevad teine ja kolmas hobune,” kirjeldab Berkmann.

Plangud on vaid hobuse keha kõrgusel, allpool, kuni põrandani on vahesein tugevast ja painduvast materjalist. Põhjad on spetsiaalselt ehitatud hobuste kapjade tarbeks – tihedalt paigutatud talade peal on paks veekindel vineer, mille peale liimitud paks spetsiaalne sooneline kumm, et hobune ei libiseks. Ka on treileris hobusel ruumi vaid seismiseks.



Rooli ja gaasi liiguta tasa!



Kuue hobusekohaga autole on võimalik vajadusel taha haakida veel kahehobusetreiler. “Siis on linna vahel natuke nadi sõita,” nendib Berkmann, kes istub alati ise juhikohal.



Niigi võivad kuus hobust end sõidu ajal liigutada ja kui taga on veel üks veok, pole suures linnas roolisolijal eriti turvaline tunne.



Gaasi anda ei tohi kiiresti, kogu sõit peab olema sujuv. Äkkpidurdust sellise lastiga teha ei saa, seega tuleb valida õige sõidukiirus, selgitab Berkmann täislastis masina sõidupõhimõtteid. Ta oletas, et 80-kilomeetrise tunnikiiruse juures tuleks äkki pidurdada võivad pooletonnised hobused hooga salongiski sees olla.



“Mõni hobune oskab tasakaalu hoida, teine ei õpi seda kunagi,” ütleb ta. Ja toob näite, kuidas ringteel mõni hobune hoiab tasakaalu, mõni mitte: “Kui taga klobin lahti läheb, pead suuna õigeks saama, et hobused saaksid tasakaalu kätte enne, kui uuesti gaasi annad.”



Autosse pealepanekuga tuleb mõne ratsuga iga kord kümmekond minutit maadelda, enne kui ta on nõus pardale astuma. “Mõnda ei saagi transportida, viskab ennast pikali ja kõik.”



Mõnikord juhtub



Hobuste vedamisega on aastate jooksul juhtunud ka äpardusi. Isegi selliseid, mida ei taha meenutadagi. See juhtus kord Saaremaalt tulles. Praamile, nagu alati, oli kiire tulek, ja äkki kuulis ta, et treileris läks kolin lahti. Autot kinni pidades ja treileriust avades avanes ehmatav pilt – üks hobune oli treileris pikali, jalad teise hobuse vahes. Berkmanni tütar, ametilt loomaarst Maris Kriggulson oli teise auto roolis. Pärast appikutset keeras ta auto koos järel oleva treileriga ringi ja tuli kiiresti tagasi. Tegi mõlemale hobusele rahustava süsti, seejärel tõmbasid nad uimased hobused treilerist välja ja kiiresti tagasi, sest muidu poleks neid sinna enam tagasi saadud.



“Hops! tagasi, luugid kinni, enne kui hobused aru said, mis toimus, ja kohe edasi sõitma,” selgitab Berkmann, et kui treiler seisab, võib mõni hobune hakata sees laamendama. Sõidu ajal on see välistatud, sest hobustel on kogu oma energia vaja suunata tasakaalu hoidmisele.



Luksust polegi



Auto salongi mahub kuus sõitjat: juhi kõrvale üks ja nende selja taga, küljega sõidusuunas on kummalgi pool veel kaks istekohta. Keskel on koht väikesele lauale. Üleval, juhi pea kohal on üks magamiskoht.



Autojuhil selle masinaga just eriti mugav sõita pole, aga kui oled Vene autodega sõitnud, tundub isegi mugav. “Suure rekkaga võrreldes pole sõitmisel rohkem vahet, kui et ühel on peal elusolendid ja teisel muu kaup,” ütleb Berkmann. Nii et kui kolm hobust samas suunas liigutavad, tunneb juht seda. Kuna sõiduk on küllaltki kõrge, on selgelt tunda ka tuule mõju.



Auto katusel on näha pasun, aga nuppu, kuhu vajutada, et see häält teeks, pole Berkmann veel üles leidnud. Nii ta ei teagi, kas see töötab. “Oluline on, et turvaline ja sõidab: kuus käiku edasi, üks tagasi, eriti võimas mootor pole, aga asja ajab ära – isegi Otepääl võib koormaga mäest üles, teisest alla sõita.”

Taga on ka kaamerad, et oleks näha, mida hobused teevad. “Tegelikult tunnetab sõites, kui midagi hullu on toimumas,” ütleb Jaanus Berkmann.

Iveco, mille väljalaskeaasta 1994, on hobuveokiks ümber ehitatud Austrias. Masina paaki mahub korraga 90 liitrit diislikütust ning olenevalt koormast ja teest kulub seda 18–24 liitrit saja kilomeetri kohta.



Hobusesõidukite läbisõit on üldiselt väike, sest kui sama suur veoauto on sõidus suisa iga päev, siis hobuveok sõidab aastas ehk 1000 kilomeetrit ja ongi kõik.

