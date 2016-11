NÄDALALÕPP

Viisteist aastat Salme Sõstraid

Reede, 04. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 04. november 2016. Sõstrad andsid kolmapäeval Kuressaare muusikakoolis värvika kontserdi. Vasakult Meelis Juhandi, Silver Õun, Kaupo Sirel, Viljar Merivald, Kalmer Poopuu ja Andrus Oder. Taamal juhendaja Veikko Lehto. Foto: Tambet Allik Kui kolmapäeval oli võimalik kuulata Salme kultuurimaja meesansambli Sõstrad lustakat viieteistkümnenda sünnipäeva kontserti Kuressaare muusikakoolis, siis täna on külalised oodatud Salme kultuurimajja.



“Sõprus, laulurõõm, näitlejameisterlikkus, distsipliin ja püüdlikkus,“ just selliste märksõnadega võttis Sõstarde tegutsemise kokku viimased viis aastat neid juhendanud Veikko Lehto. Sõstrad on sõpruskond, kelle ühiseks hobiks ja huviks on teha koos muusikat.



“Proovid on tavaliselt humoorikad ja meeleolukad,“ kirjeldas Lehto, viidates, et need annavad neile kõigile hea tuju, võimaluse eneseteostuseks, kokkusaamiseks ja musitseerimiseks. “Iga liikme individuaalne isikupära võimaldab anda neile lugudes ka väikesi soolosid, mis muudavad seaded põnevamaks.“



Hingega asja juures



Kõige nauditavam on Lehto sõnutsi just prooviprotsess. “Mehed on hingega asja juures ja see pühendumine on väga nauditav.“



“Mäletan oma viie aasta tagust üllatust, kui mehed äkki püsti kargasid, et õpitud laulu paremini esitada,“ meenutas Veikko Lehto, kelle sõnul on õpilaskollektiivide puhul tüüpiline see, et kui dirigent palub lauljatel püsti tõusta, siis tehakse seda tavaliselt vastumeelselt ja entusiasmita. “Kuna kõik mehed on aktiivsed harrastusnäitlejad, siis on meie esinemised vaatemängulised ja enamasti menukad. See aga innustab ja motiveerib,“ kinnitas juhendaja. Laulutrenni teevad mehed kord nädalas kaks tundi.



Kõige sagedamini on mehed üles astunud Salme kultuurimaja laval. “Sealne publik on koduselt soe ja heatahtlik,“ iseloomustas Lehto, kelle sõnul kutsutakse neid tihti esinema ka juubelitele, pidudele ja suvepäevadele. Konkurssidele pole nad eriti kippunud, välja arvatud vaid mullune Hans Hindpere konkurss Jõhvi kontserdimajas. Seal õnnestus ansamblil võita grand prix, mille üle olid mehed väga rõõmsad ja uhked.



Viimase aja menukaim esinemine toimus aga aasta tagasi Kihelkonna talvelaulupeol, kus laulurahvas seisis püsti ja laulis suure osa lauludest kaasa. “See oli midagi erakordset!“ meenutas Lehto. Reisid on toimunud kodusel Eestimaal, ikka Jõelähtme, Tabivere, Türi, Häädemeeste jne.

Küsimusele, mis on laulumeeste juhendamise juures kõige keerulisem, aga samas kõige rohkem rõõmu toov, vastas Veikko Lehto, et kõige keerulisem on leida sobilikke laule, mis oleksid nauditavad nii lauljatele kui kuulajaile. “Viimasel ajal oleme keskendunud vaid rütmikamate laulude otsimisele, sest neid aeglasi ja laulvaid lugusid tuleb nagu iseenesest.“



Lood on kõik armsad



Repertuaaris on laulumeestel üle 30 laulu. Kontserdil esitatakse tavaliselt neist pooled ja menukamad on ikka energilisemad ja liikumisega laulud.

Aastatepikkuse ajalooga on vene lenduritest pajatav “Pereljotnõje ptitsõ”, “Musketäride laul” ja Kikerpuu “Tantsulaul”. Mis on meeste lemmiklaulud, seda juhendaja päris täpselt ei teadnudki. “Aga tõenäoliselt oleme kõigisse lugudesse pannud nii palju iseend, et kõik on armsad,“ muigas ta.

Sünnipäevakontserdil kõlab läbilõige ansambli repertuaarist. Kuulda saab esimest õpitud lugu ja toimub ka ühe uue laulu esiettekanne.



Trump on lavašõu



Salme valla kultuurijuht Maire Sillavee märkis ansamblit iseloomustades, et nende trump on lavašõu. “Muidu ansambel nagu ansambel ikka, aga just see lavaline vabadus ja mängulust annab neile mõnegi koha peal eelise. Igaüks on omaette isiksus, aga ansamblis arvestavad üksteisega ja toetavad, kus vaja. Nendega on kindel tunne üritust teha, alt ei vea ning võib luurele minna küll.

Mehed mõistavad nalja teha ja nalja hinnata. Ei kohku tagasi esimesel pilgul pööraste ideede ees. Väike aasimine hoiab meeleolu värske ja nii see vastastikku lõõpimine käib,“ kirjeldas Sillavee, kelle sõnul sobib Veikko nendega suurepäraselt. “Aitäh talle, selline juhendaja on poistele parim.“

Esimesed kümme aastat kandis ansambel nime Punased Sõstrad ning neid juhendas Anita Kangur.



Nime “Punased Sõstrad“ pani kollektiivile ühel ammusel bussireisil Reet Lõugas. Palavas bussis olid meeste näod muutunud kahtlaselt roosaks ja sealt siis see mõttevälgatus tulnudki. Pärast juhendaja vahetust nimi lühenes.

