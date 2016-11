NÄDALALÕPP

“Tagasi minevikku Kuressaares”

Reede, 04. november 2016.



Pühapäeval on kõik huvilised oodatud kaasa lööma esmakordselt toimuvas orienteerumismängus “Tagasi minevikku Kuressaares“.



“Paljud meist võtavad enesestmõistetavalt, et meil on ilus linn/vanalinn, aga paljud ei tea hoonete tausta,“ põhjendas ürituse sündi üks korraldajaid Kerly Kaljulaid. “Tuhnides ise aastaid ninapidi raamatutes, otsides ajalookillukesi oma kodu kohta, avastasin, et Kuressaare ajalugu on huvitav. Igal hoonel on rääkida oma lugu läbi sajandite,“ rääkis ta. “Ka näiteks jalutades Põduste jõe ääres, ei mõtle me, kui pikk see on või mitu lisajõge tal on. Aga ta on osake meie linnast, ajaloost. Nii tuligi mõte teha üritus, et tuua Kuressaare inimestele lähemale, et me kõik hindaksime meie linna vanust ning väärikust ja kui palju vana on säilinud.“



Kaljulaid avaldas lootust, et rahvale see üritus meeldib. Tulevikus on plaanis korraldada veel selliseid üritusi, aga siis juba näiteks mingite muude küsimustega. “Nii et inimesed võiksid osaleda juba sellepärast, et väärtustada rohkem oma kodulinna ning teada saada huvitavaid fakte, killukesi selle kohta,“ kutsus Kaljulaid üritusest osa saama.



“Tagasi minevikku Kuressaares“ on vahva mobiilne orienteerumismäng, kus saab meie väikese linna kohta palju põnevat teada ja on võimalus panna proovile ka oma teadmised. On ka fakte vaatamisväärsuste kohta, mida võiks teada iga tõeline kuressaarlane. Osalema võib tulla sõiduautoga, jalgrattaga ja kas või jala ning üksi või grupiga. Võta kaasa Androidi telefon (andmeside ja GPS-iga) ning muidugi hea tuju!



Mäng koosneb 60 erinevast punktist Kuressaares ja selle lähiümbruses. Punktid ilmuvad stardihetkel mobiilirakenduse kaardile ja kõik osalejad saavad minna punkte taga ajama. Kontrollpunktini jõudes tuleb ekraanile pisut tutvustavat teksti ja küsimus, millele peab õigesti vastama.



Nt: Mis aastal hakkas tegutsema Kuressaare põhikool? Vastus: 1960 (see vastus on võetud Vikipeediast). Kui küsimus on vastatud õigesti, läheb punkt kirja ja võib liikuda järgmise kontrollpunkti poole. Vastamisel võib kasutada nn sõbra abi (Google, Vikipeedia jne). Mängu korraldavad Saaremaa BMW klubi, Saare Safari ja Navicup.



