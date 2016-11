Peeter Allik avab kunstistuudios näituse

NÄDALALÕPP

Reede, 04. november 2016.



Täna, 4. novembril kell 16 avab kunstnik Peeter Allik (pildil) Kuressaares Saaremaa kunstistuudios maali- ja graafikanäituse “Lagleparv”.



Eksponeerimisele tuleb kümmekond maali ja assamblaaži, millest osa on ekstra Saaremaa näituse tarbeks sündinud, ning suuremõõduline graafiline leht, näituse nimitöö.



Avamise järel toimub kunstnikutund, kus vestlust Peeter Allikuga juhib kuraator Reeli Kõiv. Seejärel juhendab kunstnik huvilistele linoollõike töötuba.

Peeter Allik on Saaremaa-näitust tõsiselt võtnud. Kummardusena mereriigile on ta loonud segatehnikas töid, kus maalitud pindadega kõrvuti PVA-liimiga konserveeritud kalad (õieti söömaaegade jäänused) ja kollaažina tema enese graafika fragmente. Pildimaailm on peeteralliklikult äraspidine ja sürreaalne.

Ühest ja selget sõnumit ei ole tema kodeeritud ja iroonilise kujundikeelega töödest mõtet otsida, kuid kujutised on kirjeldatavad. Näiteks vallatleb ühel pildil Muhu triibuseelikus poolakt maakera-palliga, mille peal ukerdab käpuli tilluke mehike, teisel tööl tiirleb kalapealine Kaali meteoriit veel tulekerana Maa orbiidil jne. Väljas on ka “vormis vabu” naisakte.



Omaette klass on Alliku linoollõiked. Allik on teadagi meie graafikas üksikmängijast virtuoos, kes loob linoolinoa lõiketera laiusega mängeldes vorme ja ruumi. Graafiline pannoo “Lagleparv” ei ole arvutis suurendatud ja prinditud, vaid käsitsi trükitud hiiglane, kus segiläbi apokalüptilise linnuparvega paiskuvad kosmilisse ruumi lennuvõimetud inimkehad. Peeter Alliku väljapanekul on nii taevast kui maist mastaapi, kindlasti on see oma absurdihuumoriga muigama ajav ning meeli ergutav.



Peeter Alliku näitus jääb Saaremaa kunstistuudios avatuks 4. detsembrini. Kõik huvilised on oodatud näituse avamisele, vestlusringi ja töötuppa!



Reeli Kõiv,

